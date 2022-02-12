О других событиях, которые произошли в России по состоянию на 12 февраля – узнайте в программе.

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Страна "среднего класса"

Всемирный банк определяет средний класс, как часть общества, которая может позволить себе качественные импортные товары, автомобили, путешествия и даже образование за границей. В России свой подход к определению этой категории – ее граждане считают, если им хватает на еду и другие потребности – значит они средний класс.

Культ Сталина не умирает

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков публично одобрил расстрелы, происходившие во времена тирана Иосифа Сталина. Произошло это на заседании, где обсуждали реализацию инвест-проектов.

Глазкову показалось, что где-то не по назначению используют бюджетные деньги, поэтому он вспомнил о расстрелах Сталина. Конечно, когда это видео опубликовали в интернете, и на него посыпался шквал критики – "чинуша" начал открещиваться от своих слов.

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Совок головного мозга

В Санкт-Петербурге совковая директор заставила уволиться учительницу русской литературы за то, что та читала детям на уроке "запрещенных" поэтов советского периода. По мнению руководителя школы, педагог читала стихи "врагов народа" и "пособников фашизма".

Гениальное – просто

В Екатеринбурге, чтобы не привлекать лишнего внимания – "кладмены" оделись в полицейскую форму и отправились раскладывать пакеты с наркотиками во дворах. На странных правоохранителей, которые сновали под фонарями и заборами, обратили внимание прохожие и вызвали росгвардейцев.

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