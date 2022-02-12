Про інші події, які відбулися у Росії станом на 12 лютого – дізнайтесь у програмі.

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Країна "середнього класу"

Світовий банк визначає середній клас, як частину суспільства, яка може дозволити собі якісні імпортні товари, автомобілі, подорожі й навіть освіту закордоном. У Росії свій підхід до визначення цієї категорії – її громадяни вважають, якщо їм вистачає на їжу й інші основні потреби – значить вони середній клас.

Культ Сталіна не вмирає

Заступник губернатора Вологодської області Михайло Глазков публічно схвалив розстріли, які відбувались у часи тирана Йосифа Сталіна. Сталось це на засіданні, де обговорювали реалізацію інвест-проєктів.

Глазкову здалось, що десь не за призначенням використовують бюджетні гроші. тому він згадав про розстріли Сталіна. Звісно, коли це відео опублікували інтернеті, і на нього посипався шквал критики – "чинуша" почав відхрещуватись від своїх слів.

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Совок головного мозку

У Санкт-Петербурзі совкова директриса змусила звільнитись вчительку російської літератури за те, що та читала дітям на уроці "заборонених" поетів радянського періоду. На думку керівника школи, педагог читала вірші "ворогів народу" та "пособників фашизму".

Геніальне – просто

У Єкатеринбурзі, аби не привертати зайвої уваги – "кладмени" одягнулись у поліцейську форму й відправились розкладати пакети з наркотиками у дворах. На дивних правоохоронців, які снували під ліхтарями та парканами, звернули увагу перехожі й викликали росгвардійців.

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