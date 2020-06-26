Президент РФ Владимир Путин ранее написал статью в которой в лучших традициях советских историков искажает исторические факты. Немецкие историки и дипломат Андрей Мельник раскритиковали писанину лидера Кремля.

Реакция Андрея Мельника

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в программе Tagesschau на телеканале ARD заявил, что такого рода статья является очень опасной.

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Это – явная угроза Путина всей Европе, он не только в Украине готов "передвигать" границы с помощью силы, если Запад не выполнит его циничное требование и не признает зону влияния Москвы,

– считает украинский посол.

Андрей Мельник призвал к возведению в Берлине мемориала украинским жертвам войны.

Реакция историков

Сопредседатель Немецко-украинской комиссии историков Мартин Шульц Вессель также считает, что попытки Путина указывать историкам, как им подходить к истории Второй Мировой войны, опасны.

По словам Мартина Шульце, президент России разослал свою статью заведующим кафедр истории в Германии с просьбой использовать его текст еще и в преподавании.

Эксперт считает, что в статье Путин не придерживался научных критериев. Например, пакт Молотова-Риббентропа, который привел к разделению Европы между СССР и нацистской Германией, трактуется как вполне нормальный инструмент дипломатии 1930-х годов.

При этом этот акт агрессии нельзя сравнивать ни с одним другим историческим процессом 1930-х годов,

– отметил историк.

Мартин Шульце Вессель заметил, что Владимир Путин лишает историю контекста, когда обвиняет Польшу в участии в разделении Чехословакии.

Путин об Украине

В то же время историк обратил внимание, что "в отношении Украины путинская фальсификация истории является самой дерзкой". Путин приписывает Украине коллаборационизм и присваивает героическое сопротивление и победу над нацистской Германией.

Но победа и коллаборационизм были и с российской, и с украинской стороны... Украина была под гораздо более жесткой оккупацией со стороны вермахта по сравнению с Россией, следовательно, Украина и значительно больше пострадала,

– отметил историк.

В общем опубликованную статью Путина историк назвал "типичным советским учебником по истории".