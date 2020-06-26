Президент РФ Володимир Путін раніше написав статтю в якій у кращих традиціях радянських істориків спотворює історичні факти. Німецькі історики та дипломат Андрій Мельник розкритикували писанину лідера Кремля.

Реакція Андрія Мельника

Посол України в ФРН Андрій Мельник у програмі Tagesschau на телеканалі ARD заявив, що такого роду стаття є дуже небезпечною.

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Це – неприхована погроза Путіна усій Європі, що він не лише в Україні готовий "пересувати" кордони за допомогою сили, якщо Захід не виконає його цинічну вимогу і не визнає зони впливу Москви,

– вважає український посол.

Андрій Мельник закликав до спорудження у Берліні меморіалу українським жертвам війни.

Реакція істориків

Співголова Німецько-української комісії істориків Мартін Шульце Вессель також вважає, що намагання Путіна вказувати історикам, як їм підходити до історії Другої Світової війни, є небезпечним.

За словами Мартіна Шульце, президент Росії розіслав свою статтю завідувачам кафедр історії у Німеччині з проханням використовувати його текст ще й у викладанні.

Експерт вважає, що у статті Путін не дотримався наукових критеріїв. Наприклад, пакт Молотова-Ріббентропа, який призвів до розділення Європи між СРСР і нацистською Німеччиною, трактується як цілком нормальний інструмент дипломатії 1930-х років.

При цьому цей акт агресії не можна порівнювати із жодним іншим історичним процесом 1930-х років,

– наголосив історик.

Мартін Шульце Вессель зауважив, що Володимир Путін позбавляє історію контексту, коли звинувачує Польщу в участі у розділенні Чехословаччини.

Путін про Україну

Водночас історик звернув увагу, що "стосовно України путінська фальсифікація історії є найзухвалішою". Путін приписує Україні колабораціонізм і привласнює героїчний опір і перемогу над нацистською Німеччиною.

Але перемога і колабораціонізм були і з російської, і з української сторони... Україна була під набагато жорсткішою окупацією з боку вермахту у порівнянні з Росією, отже, Україна і значно більше постраждала,

– наголосив історик.

Загалом опубліковану статтю Путіна історик назвав "типовим радянським підручником з історії".