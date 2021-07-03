Типичный русский мир: Уральский бизнесмен выдает продуктовые талоны вместо денег

В одной из областей России жители ходят в магазины не с деньгами, а с продуктовыми карточками. Местный бизнесмен выдает работникам за работу талоны вместо нормальной зарплаты.

Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на субботу, 3 июля – узнайте в программе.

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Представительница Anex Tour отправила туристов с COVID-19 в Египет

Директор туристического бюро, которое представляет компанию Anex Tour в Красноярске, Екатерина Семенова признала, что отправила туристов с положительным тестом на коронавирус в Египет с помощью мирамистина. После этого инцидента компания разорвала контракт с бюро, а полиция начала проверку по факту возможной фальсификации тестов.

Антиковидний бейдж губернатора Кубани

Губернатора Кубани увидели с антиковидним бейджем. Такой же девайс носил пресс-секретарь Путина Песков. Когда соответствующее фото появилось в сети, пресс-службе пришлось оправдываться, мол, они не считают соответствующий бейдж заменой вакцинации.

Дискриминация для невакцинированных в России

Пресс-секретарь Владимир Путина Дмитрий Песков заявил, что людей, которые не вакцинировались, ждет неминуемая дискриминация. По его словам, россияне без иммунитета или без прививки не смогут работать на ряде работ.

К теме Дискриминация неизбежно наступит, – у Путина назвали непривитых россиян угрозой

"Обидчики" Старовойта

Российский губернатор Роман Старовойт заявил, что хочет, чтобы его подписчики отвечали за комментарии. Два пользователи в соцсетях раскритиковали акцию губернатора ко Дню Победы из-за обилия мусора. Он обратился к правоохранителям.

Полицейские набросились на женщину

В Москве, в Центре предоставления госуслуг, полицейские набросились на женщину, которая кричала, что в автомобиле ждет ее ребенок. Это продолжалось до тех пор, пока пострадала не потеряла сознание.

Школьнику не выдавали аттестат из-за долга в столовой

В Волгоградской области администрация школы отказались школьнику выдавать аттестат из-за долга в столовой. В то же время экзамены 11-классник составил нормально, а долг появился из-за тяжелого материального положения семьи.

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