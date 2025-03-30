В Тисе снова обнаружили тело человека: что говорит ГПСУ

Украинские пограничники 30 марта обнаружили тело человека в реке Тиса. Это произошло возле границы с Румынией на Закарпатье.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

К теме На Закарпатье усилили охрану границы

Что известно об обнаружении тела в Тисе

В Госпогранслужбе рассказали, что утром 30 марта во время мониторинга границы с Румынией пограничники Мукачевского отряда заметили в реке Тиса тело человека.

Утопленник находился в воде в 30 метрах от украинского берега. На место происшествия правоохранители вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников Нацполіції,

– говорилось в сообщении.

Личность утопленника сейчас устанавливают. На месте работают необходимые службы.

К слову, ранее в Госпогранслужбе рассказывали, что задержали четверо жителей Черкасской области, которые пытались незаконно пересечь границу через реку Тиса. При попытке преодолеть забор из егозы, трое из нарушителей порезали руки. Они также заплатили "перевозчикам" 2 500 долларов США за незаконное пересечение границы.