В Тисе нашли тело студента львовского университета, – адвокат

В Тисе нашли тело мужчины со студенческим билетом Львовского национального университета на имя Александра Гашевского. Парень исчез в середине июля.

По словам адвоката семьи пропавшего парня Олега Веремиенко, пограничники полторы недели назад получили от венгерских силовиков сообщение о том, что они обнаружили тело молодого человека.

Смотрите также В стиле Джеймса Бонда: задержали мужчину, который на подводном скутере добраться до Румынии

В Тисе обнаружили тело пропавшего студента

Адвокат рассказал, что студент 4 курса Гашевский, который был зачислен на 5-й курс, поехал отдохнуть в Карпаты – он якобы хотел посетить места возле Буркута на Ивано-Франковщине.

14 июля студент Саша Гашевский позвонил отцу и имел короткий разговор на 39 секунд. Связь была плохая. По словам отца, сын ему сообщил, что он отдыхал в горах, но сейчас сел в автобус в Верховине и едет домой. Последнее слово, которое услышал отец, было "пограничники". Затем у отца скалось впечатление, что или связь оборвалась, или телефон разрядился, или телефон у парня забрали,

– сообщил юрист Веремеенко.

С тех пор родители не получали известий от сына, после чего начали бить тревогу.

В пятницу следователь из Львова Ольга Горбач позвонила отцу и сообщила, что в Тисе нашли тело мужчины. Позже с подобным сообщением позвонил уже матери парня оперуполномоченный. Им сказали, что дополнительная информация будет в понедельник,

– рассказал адвокат семьи.

Впоследствии родителям показали фото тела, однако они отказались опознавать погибшего таким образом, потому что по фото это невозможно было сделать.

В то же время представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил журналистам, что пограничники других стран официально ничего не сообщали украинской стороне об обнаружении тела упомянутого студента.