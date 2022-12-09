Тищенко ночью пытался пробраться на частную территорию на Закарпатье: за это взялась полиция
Нардеп Николай Тищенко в ночь на 8 декабря хотел пробраться на территорию частного предприятия в Закарпатской области. В результате парламентария остановили правоохранители.
Ночные приключения Тищенко на Закарпатье
О ночных похождениях нардепа рассказал местный журналист Виталий Глагола. Он также опубликовал фотографии Тищенко, где тот пытался спрятаться от камеры. Впоследствии информацию 24 каналу подтвердили в полиции Закарпатья.
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Николай Тищенко с группой лиц посреди ночи проник на территорию частной базы "Гринвуд-2005",
– рассказал Глагола.
Тищенко пытался незаконно пробраться на территорию предприятия / Фото с телеграма Виталия Глаголы
Охранник территории решил не медлить и вызвал на место происшествия правоохранителей.
Кстати, журналист отметил, что предприятие находится на улице Главной в селе Цыгановке Ужгородского района. По данным сайта Youcontrol, среди видов деятельности "Гринвуд-2005" есть:
- сбор дикорастущих недревесных продуктов;
- предоставление вспомогательных услуг в лесном хозяйстве;
- лесопильное и строгальное производство.
Что Тищенко делал ночью на этом предприятии неизвестно.Обратите внимание! В полиции Закарпатья подтвердили журналистам 24 канала информацию о том, что нардеп ночью хотел проникнуть на частную территорию. Правоохранители отметили, что в общей сложности было несколько обращений, которые касались лесной отрасли. Сейчас определяют правовую квалификацию дела и проверяют данные.
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Тищенко не рассчитался в ресторане
Весной член Львовского туристического альянса Андрей Вильчинский сообщил, что Тищенко "забыл" рассчитаться за обед в одном из львовских ресторанов. Тогда нардеп даже попал на камеру видеонаблюдения заведения.