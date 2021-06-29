Впоследствии в своем фейсбуке Николай Тищенко написал, что его коллега оказался мстительным. Он намекнул на то, что корень проблемы в его телевизионном прошлом.

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"Месть за то, что не взял в шоу"

Николай Тищенко опубликовал скриншот с биографией Александра Куницкого. Он подчеркнул, что коллега по образованию – повар-кондитер. Поэтому написал: Куницкий ситуацией в Верховной Раде захотел отомстить за шоу "Мастер Шеф".

Банальная месть повара-кондитера по образованию Куницкого за то, что в свое время я не взял его в МастерШеф,

– написал Тищенко.

Он отметил, что получил десятки сообщений и звонков из-за инцидента.

Тищенко в "Мастер Шеф"

Нынешний нардеп Николай Тищенко перед работой в Раде много лет работал на телевидении. В кулинарном проект "Мастер Шеф" он провел 6 лет и был одним из трех ведущих членов жюри. Участие в программе принимали все желающие кулинары-любители, пройдя предыдущие кастинги.

В апреле 2016 года Тищенко заявил, что уходит из программы.

Конфликт Тищенко и Куницкого: коротко