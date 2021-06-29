Згодом у своєму фейсбуці Микола Тищенко написав, що його колега виявився мстивим. Він натякнув на те, що корінь проблеми у його телевізійному минулому.
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"Помста за те, що не взяв у шоу"
Микола Тищенко опублікував скриншот із біографією Олександра Куницького. Він підкреслив, що колега за освітою – кухар-кондитер. Відтак написав: Куницький ситуацією у Верховній Раді захотів помститися через шоу "Мастер Шеф".
Банальна помста кухаря-кондитера за освітою Куницького за те, що свого часу я не взяв його в Мастер Шеф,
– написав Тищенко.
Він зазначив, що отримав десятки повідомлень і дзвінків через інцидент.
Тищенко у "Мастер Шефі"
Теперішній нардеп Микола Тищенко перед роботою у Раді багато років працював на телебаченні. У кулінарному проєкті "Мастер Шеф" він провів 6 років і був одним із трьох ведучих-членів журі. Участь у програмі брали усі охочі кулінари-аматори, пройшовши попередні кастинги.
У квітні 2016 року Тищенко заявив, що йде з програми.
Конфлікт Тищенка і Куницького: коротко
- Вранці 29 червня у соцмережах з'явилися повідомлення, що нардепи Микола Тищенко і Олександр Куницький побилися у їдальні.
- Згодом від Куницького з'явилося відповідне відео, втім бійки на кадрах не було. Тищенко махав руками , штовхався і намагався вибити із рук опонента телефон.
- Згодом чоловіки вийшли на двір, стали сваритися і знімати усе на телефони.
- За даними нардепа Олександра Дубінського, причиною нападу Куницький називає свої викривальні матеріали щодо схем поборів з моряків. Одним із бенефіціарів компаній, які у цьому залучені, начебто є саме Тищенко.
- Голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев у коментарі 24 каналу зазначив, що така поведінка – рівень молодшої школи.