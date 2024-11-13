Нардепа Тищенко оставили под круглосуточным домашним арестом

Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Николая Тищенко. Он дальше будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

24 Канал пишет со ссылкой на Киевский апелляционный суд, что коллегия судей оставила без изменений постановление следственного судьи.

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Что изменилось в деле Тищенко

Киевский апелляционный суд 12 ноября 2024 года рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Тищенко, однако не удовлетворил ее.

Защита Тищенко подала апелляцию на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 сентября 2024 года, который удовлетворил ходатайство генпрокурора и продолжил подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 16 ноября 2024 года.

Кстати, исключением из круглосуточного домашнего ареста является необходимость получить медицинскую помощь или обеспечить личную безопасность в период действия военного положения, находясь в защитных сооружениях на случай объявления воздушной тревоги, по адресу определенному в постановлении.

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На сайте суда не указано, что говорится о Тищенко, однако из дела это понятно. Ведь 19 сентября Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения для Тищенко на два месяца.

Кстати, дело касается незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре. ГБР сообщило Тищенко о подозрении 25 июня 2024 года.