Суд продлил меры пресечения Тищенко и Писаренко

В Шевченковском райсуде Днепра состоялось судебное заседание по делу народного депутата Николая Тищенко и экс-полицейского Богдана Писаренко. Их обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи.

Им продлили меры пресечения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Тищенко и Писаренко продлили меры пресечения

На заседании продолжают рассматривать доказательства, в частности, просматривают видео, на котором Тищенко во время вручения ему подозрения разбил собственный телефон.

Журналисты сообщают, что прокурор просил продлить меры пресечения обоим обвиняемым в виде ночного ареста с 21:00 до 06:00, ведь их назначили до 12 июля. Между тем защитники Тищенко и Писаренко подали ходатайство об изменении меры пресечения на личные обязательства.

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В конце концов, судья вынесла решение о продлении для обоих обвиняемых ночного ареста на 2 месяца – до 26 августа.

Следующее слушание по делу должно состояться 30 июля.