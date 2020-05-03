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      Тищенко: "Велюр" заплатит штраф, если было нарушение закона

      - Читати новину українською
      Микола Тищенко
      Микола Тищенко / glamurchik.tochka.net/

      Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко отреагировал на скандал вокруг его ресторана "Велюр". Он отметил, что учреждение заплатит штраф, если зафиксируют нарушение закона.

      Він наголосив, що особисто проконтролює, аби у випадку виявлення порушень, директор ресторану одразу заплатив штраф. Про це депутат написав на своїй фейсбук-сторінці.

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      Тищенко також повідомив, що як громадянин України власноруч готуватиме обіди для київських лікарів до закінчення карантину.

      І опублікував фото, на якому він зайнятий приготуванням страви.

      Що відомо про скандал з рестораном Тищенка?

      • Журналісти Bihus.info зафіксували, що ресторані "Велюр", який належить Миколі Тищенку, продовжує працювати попри карантинні обмеження.
      • Сам нардеп пояснив, що ресторан працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі.
      • Правоохоронці перевірили інформацію ЗМІ про те, що ресторан "Велюр" Миколи Тищенка приймає відвідувачів.
      • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що поліція прибула туди "зокрема, з ініціативи депутатів" та наголосив, що партія не покриватиме порушення колеги.
      • Ексдепутат від "Радикальної партії" Олег Ляшко зібрав групу з людей, з якими замурував вхід у ресторан "Велюр". Його двері заклали піноблоками і залили монтажною піною. Стіни ж розписали написами, що "Це карантин" і "закон один для всіх".

      Дивіться відео розслідування від журналістів Bihus.info:

       

      Автор: Марина Васильева
      Теги: Слуга народа Скандал Николай Тищенко Новости Украины
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