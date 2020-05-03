Тищенко: "Велюр" заплатит штраф, если было нарушение закона

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко отреагировал на скандал вокруг его ресторана "Велюр". Он отметил, что учреждение заплатит штраф, если зафиксируют нарушение закона.

Він наголосив, що особисто проконтролює, аби у випадку виявлення порушень, директор ресторану одразу заплатив штраф. Про це депутат написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Тищенко також повідомив, що як громадянин України власноруч готуватиме обіди для київських лікарів до закінчення карантину.

І опублікував фото, на якому він зайнятий приготуванням страви.