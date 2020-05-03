Тищенко: "Велюр" заплатит штраф, если было нарушение закона
Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко отреагировал на скандал вокруг его ресторана "Велюр". Он отметил, что учреждение заплатит штраф, если зафиксируют нарушение закона.
Він наголосив, що особисто проконтролює, аби у випадку виявлення порушень, директор ресторану одразу заплатив штраф. Про це депутат написав на своїй фейсбук-сторінці.
Читайте також Ресторатори влаштували літню терасу на Банковій і закликали скасувати "велюровий карантин"
Тищенко також повідомив, що як громадянин України власноруч готуватиме обіди для київських лікарів до закінчення карантину.
І опублікував фото, на якому він зайнятий приготуванням страви.
Що відомо про скандал з рестораном Тищенка?
- Журналісти Bihus.info зафіксували, що ресторані "Велюр", який належить Миколі Тищенку, продовжує працювати попри карантинні обмеження.
- Сам нардеп пояснив, що ресторан працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі.
- Правоохоронці перевірили інформацію ЗМІ про те, що ресторан "Велюр" Миколи Тищенка приймає відвідувачів.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що поліція прибула туди "зокрема, з ініціативи депутатів" та наголосив, що партія не покриватиме порушення колеги.
- Ексдепутат від "Радикальної партії" Олег Ляшко зібрав групу з людей, з якими замурував вхід у ресторан "Велюр". Його двері заклали піноблоками і залили монтажною піною. Стіни ж розписали написами, що "Це карантин" і "закон один для всіх".
Дивіться відео розслідування від журналістів Bihus.info:
Комментарии
Читайте также
сегодня , 13:42 Ураганы, засуха и резкое изменение температур в Украине: неутешительный прогноз климатологов
сегодня , 14:22 Илон Маск рассекретил дату рождения общего ребенка с певицей Граймс
сегодня , 17:27 Пожар в Житомирской области: что известно по состоянию на сейчас – фото и видео
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии