Тищенко: "Велюр" заплатить штраф, якщо було порушення закону
Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко відреагував на скандал навколо його ресторану "Велюр". Він зазначив, що заклад заплатить штраф, якщо зафіксують порушення закону.
Він наголосив, що особисто проконтролює, аби у випадку виявлення порушень, директор ресторану одразу заплатив штраф. Про це депутат написав на своїй фейсбук-сторінці.
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Тищенко також повідомив, що як громадянин України власноруч готуватиме обіди для київських лікарів до закінчення карантину.
І опублікував фото, на якому він зайнятий приготуванням страви.
Що відомо про скандал з рестораном Тищенка?
- Журналісти Bihus.info зафіксували, що ресторані "Велюр", який належить Миколі Тищенку, продовжує працювати попри карантинні обмеження.
- Сам нардеп пояснив, що ресторан працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі.
- Правоохоронці перевірили інформацію ЗМІ про те, що ресторан "Велюр" Миколи Тищенка приймає відвідувачів.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що поліція прибула туди "зокрема, з ініціативи депутатів" та наголосив, що партія не покриватиме порушення колеги.
- Ексдепутат від "Радикальної партії" Олег Ляшко зібрав групу з людей, з якими замурував вхід у ресторан "Велюр". Його двері заклали піноблоками і залили монтажною піною. Стіни ж розписали написами, що "Це карантин" і "закон один для всіх".
Дивіться відео розслідування від журналістів Bihus.info: