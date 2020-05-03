19:02
3 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Тищенко: "Велюр" заплатить штраф, якщо було порушення закону

      -
      Микола Тищенко
      Микола Тищенко / glamurchik.tochka.net/

      Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко відреагував на скандал навколо його ресторану "Велюр". Він зазначив, що заклад заплатить штраф, якщо зафіксують порушення закону.

      Він наголосив, що особисто проконтролює, аби у випадку виявлення порушень, директор ресторану одразу заплатив штраф. Про це депутат написав на своїй фейсбук-сторінці.

      Читайте також Ресторатори влаштували літню терасу на Банковій і закликали скасувати "велюровий карантин"

      Тищенко також повідомив, що як громадянин України власноруч готуватиме обіди для київських лікарів до закінчення карантину.

      І опублікував фото, на якому він зайнятий приготуванням страви.

      Що відомо про скандал з рестораном Тищенка?

      • Журналісти Bihus.info зафіксували, що ресторані "Велюр", який належить Миколі Тищенку, продовжує працювати попри карантинні обмеження.
      • Сам нардеп пояснив, що ресторан працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі.
      • Правоохоронці перевірили інформацію ЗМІ про те, що ресторан "Велюр" Миколи Тищенка приймає відвідувачів.
      • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що поліція прибула туди "зокрема, з ініціативи депутатів" та наголосив, що партія не покриватиме порушення колеги.
      • Ексдепутат від "Радикальної партії" Олег Ляшко зібрав групу з людей, з якими замурував вхід у ресторан "Велюр". Його двері заклали піноблоками і залили монтажною піною. Стіни ж розписали написами, що "Це карантин" і "закон один для всіх".

      Дивіться відео розслідування від журналістів Bihus.info:

       

      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Слуга народу Скандал Микола Тищенко Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Він став непотрібним: чому падає рейтинг Путіна
      30 квітня , 00:30 Він став непотрібним: чому падає рейтинг Путіна
      Іван Яковина
      Новини про коронавірус 29 квітня: сутички в Києві, карантин не послаблять
      29 квітня , 22:36 Новини про коронавірус 29 квітня: сутички в Києві, карантин не послаблять
      Соломія Ніколайчук