Тищенко: "Велюр" заплатить штраф, якщо було порушення закону

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко відреагував на скандал навколо його ресторану "Велюр". Він зазначив, що заклад заплатить штраф, якщо зафіксують порушення закону.

Він наголосив, що особисто проконтролює, аби у випадку виявлення порушень, директор ресторану одразу заплатив штраф. Про це депутат написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Тищенко також повідомив, що як громадянин України власноруч готуватиме обіди для київських лікарів до закінчення карантину.

І опублікував фото, на якому він зайнятий приготуванням страви.