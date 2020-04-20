Тишина длилась недолго: боевики ранили украинского военнослужащего

С утра 20 апреля военные подразделения оккупантов придерживались режима тишины на Донбассе. Однако уже в обед нарушили его, обстреляв позиции украинских военных. Один защитник получил пулевое ранение. Его госпитализировали.

О том, что пророссийские боевики не долго придерживались режима без огня, сообщает в Фейсбуке штаб ООС.

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20 апреля в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований РФ один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение,

– говорится в сообщении.

Пострадавшего солдата оперативно доставили в больницу. Ему предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние украинского защитника удовлетворительное.

В штабе отметили также, что такие действия боевиков безнаказанными не остались. Военные Объединенных сил ответили на атаку врага. Потери противника на данный момент неизвестны.

Что известно о ситуации в Донбассе на Пасху

На Донбассе на Пасху пророссийские боевики 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Большинство атак зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

позиции Объединенных сил. Большинство атак зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь среди украинских бойцов нет .

среди украинских бойцов . По данным разведки, 19 апреля военные ВСУ обезвредили 2 оккупантов и еще двух ранили.



Карта проведения Операции Объединенных сил / Инфографика 24 канала