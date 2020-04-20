Тиша тривала недовго: бойовики поранили українського військового

Від початку доби 20 квітня війська окупанта дотримувалися режиму тиші на Донбасі. Однак уже в обід порушили його, обстрілявши позиції українських військових. Один захисник отримав кульове поранення. Його госпіталізували.

Про те, що проросійські бойовики не довго дотримувалися режиму без вогню, повідомляє у фейсбуці штаб ООС.

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20 квітня в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань РФ один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення,

– йдеться в повідомленні.

Постраждалого воїна оперативно доставили до лікарні. Йому надали належну медичну допомогу. Стан українського захисника задовільний.

У штабі зазначили також, що такі дії бойовиків безкарними не залишилися. Військові Об’єднаних сил відповіли на атаку ворога. Наразі втрати противника невідомі.

До слова, від початку доби 20 квітня й до обіду війська окупанта не відкривали вогонь по українських позиціях.

Що відомо про ситуацію на Донбасі на Великдень

На Донбасі на Великдень проросійські бойовики 6 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Більшість атак зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

позиції Об’єднаних сил. Втрат серед українських бійців немає .

серед українських бійців . За даними розвідки, 19 квітня військові ЗСУ знешкодили 2 окупантів та ще двох поранили.



Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу