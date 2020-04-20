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      Тиша тривала недовго: бойовики поранили українського військового

      - Читать новость на русском
      Бойовики поранили українського військового / pravda.com.ua

      Від початку доби 20 квітня війська окупанта дотримувалися режиму тиші на Донбасі. Однак уже в обід порушили його, обстрілявши позиції українських військових. Один захисник отримав кульове поранення. Його госпіталізували.

      Про те, що проросійські бойовики не довго дотримувалися режиму без вогню, повідомляє у фейсбуці штаб ООС.

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      20 квітня в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань РФ один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення,
      – йдеться в повідомленні.

      Постраждалого воїна оперативно доставили до лікарні. Йому надали належну медичну допомогу. Стан українського захисника задовільний.

      У штабі зазначили також, що такі дії бойовиків безкарними не залишилися. Військові Об’єднаних сил відповіли на атаку ворога. Наразі втрати противника невідомі.

      До слова, від початку доби 20 квітня й до обіду війська окупанта не відкривали вогонь по українських позиціях.

      Що відомо про ситуацію на Донбасі на Великдень

      • На Донбасі на Великдень проросійські бойовики 6 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Більшість атак зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
      • Втрат серед українських бійців немає.
      • За даними розвідки, 19 квітня військові ЗСУ знешкодили 2 окупантів та ще двох поранили.


      Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Збройні сили України Постраждалі Операція Об'єднаних сил Окуповані території Війна на Донбасі Проросійські бойовики Новини України
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