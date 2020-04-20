На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів: де було найгарячіше

На Донбасі на Великдень, 19 квітня, проросійські бойовики шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Втрат серед українських бійців немає.

Окупанти стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, а також з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба ООС на своїй фейсбук-сторінці.

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Більшість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

Тут з міномета калібру 82 міліметрів бойовики обстріляли українських військових поблизу селища Піски.

Гранатомети різних систем окупанти застосували по позиціях ООС поруч з містом Мар’їнка.

Біля Широкиного російські найманці ввечері двічі відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а поблизу села Павлопіль була помічена активність ворожих снайперів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю проти оборонців Луганського.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 19 квітня наші підрозділи знищили двох бойовиків та ще двох поранили.



Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу