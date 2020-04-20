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      На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов: где было горячее всего

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      Обстрелы на Донбассе не утихают даже в Пасхальные праздники / mil.gov.ua

      На Донбассе на Пасху, 19 апреля, пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь среди украинских бойцов нет.

      Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей фейсбук-странице.

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      Большинство обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      • Здесь из миномета калибра 82 миллиметров боевики обстреляли украинских военных вблизи поселка Пески.
      • Гранатометы различных систем оккупанты применили по позициям ООС рядом с городом Марьинка.
      • Возле Широкина российские наемники вечером дважды открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи села Павлополь была замечена активность вражеских снайперов.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против защитников Луганского.

      По данным разведки Объединенных сил, 19 апреля наши подразделения уничтожили двоих боевиков и еще двоих ранили.


      Карта проведения Операции Объединенных сил / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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