На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов: где было горячее всего
На Донбассе на Пасху, 19 апреля, пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь среди украинских бойцов нет.
Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей фейсбук-странице.
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Большинство обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- Здесь из миномета калибра 82 миллиметров боевики обстреляли украинских военных вблизи поселка Пески.
- Гранатометы различных систем оккупанты применили по позициям ООС рядом с городом Марьинка.
- Возле Широкина российские наемники вечером дважды открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи села Павлополь была замечена активность вражеских снайперов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против защитников Луганского.
По данным разведки Объединенных сил, 19 апреля наши подразделения уничтожили двоих боевиков и еще двоих ранили.
Карта проведения Операции Объединенных сил / Инфографика 24 канала
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