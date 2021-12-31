Я не являюсь госслужащей, – Тишкун

27-летняя женщина подчеркнула, что не является работницей Министерства образования и науки Украины. В то же время ранее сообщалось, что Тишкун во львовской мэрии представилась помощницей замминистра Игоря Гарбарука.

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Я не являюсь госслужащей. Во Львов я ехала не на официальный визит и никогда не была помощницей замминистра. Мы с Игорем Николаевичем работали над общим проектом, он был главным идеологом этого проекта и куратором. Я была связана со стороны медийности и коммуникации, а не как его работница,

– сказала Кристина.

Девушка добавила, что сама родом из Львова, потому и хотела посетить город в канун праздников. Гарбарук поехал на встречу, а Тишкун, якобы не участвовала ни в каких переговорах.

"Скажу честно, хотела посмотреть на Андрея Ивановича (мэра Львова – 24 канал). Он мне всегда импонировал, он мне интересен как личность, как профессионал своего дела. Хотела познакомиться и сделала фото", – призналась девушка.

"Хочу бороться с тем, с чем борются сейчас женщины"

Кристина осознает, что ее платье провокативно. Однако она "хочет бороться с тем, с чем борются женщины".

Я называю свое платье протестом. Меня затрагивает с точки зрения гендерного неравенства и проявлений сексизма, с которым я сталкиваюсь постоянно. Меня оценивают по моему внешнему виду,

– подчеркнула Тишкун.

Девушка добавила, что получила много хейта и угроз, а ее умственные способности оценили по платью.

Детали скандала с декольте Тишкун