Я не є держслужбовцем, – Тишкун
27-річна жінка наголосила, що не є працівницею Міністерства освіти і науки України. Водночас раніше повідомляли, що Тишкун у львівській мерії представилася помічницею заступника міністра Ігоря Гарбарука.
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Я не є держслужбовцем. До Львова я їхала не на офіційний візит і ніколи не була помічницею заступника міністра. Ми з Ігорем Миколайовичем працювали над спільним проєктом, він був головним ідеологом цього проєкту і куратором. Я була пов'язана з боку медійності і комунікації, а не як його працівниця,
– сказала Христина.
Дівчина додала, що сама родом зі Львова, тому й хотіла відвідати місто напередодні свят. Гарбарук поїхав на зустріч, а Тишкун, мовляв, не брала участь у жодних перемовинах.
"Скажу чесно, хотіла подивитися на Андрія Івановича (мера Львова – 24 канал). Він мені завжди імпонував, він мені цікавий як особистість, як професіонал своєї справи. Хотіла познайомитися і зробила фото", – зізналася дівчина.
"Хочу боротися з тим, з чим борються зараз жінки"
Христина усвідомлює, що її сукня провокативна. Однак вона "хоче боротися з тим, з чим борються зараз жінки".
Я називаю свою сукню протестом. Мене зачіпає з точки зору гендерної нерівності і проявів сексизму, з яким я стикаюся постійно. Мене оцінюють по моєму зовнішньому вигляду,
– наголосила Тишкун.
Дівчина додала, що отримала багато хейту і погроз, а її розумові здібності оцінили за сукнею.
Деталі скандалу з декольте Тишкун
- 24 грудня тодішній заступник міністра освіти Ігор Гарбарук прибув на Львівщину з робочим візитом у супроводі Христини Тишкун.
- У своєму інстаграмі дівчина опублікувала світлину з зустрічі в міській раді з мером Андрієм Садовим. На ньому Тишкун позувала у сукні з глибоким декольте.
- Спершу повідомляли, що Тишкун помічниця Гарбарука. Однак пізніше з'ясувалося, що вона юристка, яка супроводжувала посадовця.
- Користувачі соцмереж обурилися відвертим образом дівчини. Це навіть спровокувало хвилю мемів.
- Згодом Гарбарук вирішив подати у відставку і вже 28 грудня Кабмін його звільнив.
- До речі, він заявив, що не звертав увагу на вбрання Тишкун, оскільки вважає, що немає на це права: "Нормальний чоловік ніколи не буде вказувати жінці, що і як їй вдягати, тому що насправді це суперечить європейським принципам".