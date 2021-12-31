За словами Гарбарука, його з Тишкун пов'язують лише професійні стосунки. Ексзаступник міністра освіти назвав скандал довкола її образу під час його візиту до Львова дискримінацією.
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Гарбарук прокоментував образ Тишкун
Ігор Гарбарук заявив, що вибір одягу є особистою справою Христини Тишкун. Водночас ексзаступник керівника Міносвіти підкреслив, що не звертав уваги на вбрання жінки, оскільки не вважає, що має право це робити.
Нормальний чоловік ніколи не буде вказувати жінці, що і як їй вдягати, тому що насправді це суперечить європейським принципам. Те, що відбулося можна описати як певну дискримінацію, цькування людини за її спосіб виділитися. Це дискримінація і це можна віднести до питання сексизму. Як людина себе висловлює – це її особисте,
– заявив Гарбарук.
Експосадовець також пояснив, чому юристка обрала такий одяг на зустріч. За його словами, після зустрічі у міській раді Львова вона ішла на зустріч з колегами по роботі.
Які стосунки між Гарбаруком і Тишкун
Гарбарук розповів, що Христина Тишкун не була його помічницею, однак як юристка працювала у проєктах Міністерства освіти. Ексзаступник міністра освіти наголосив, що між ним і Христиною Тишкун виключно робочі стосунки.
Між людьми можуть бути нормальні людські дружні стосунки. Перш за все, вона – фаховий юрист. По-друге, вона – фаховий менеджер, тобто вона – організатор. Для мене не головне, як людина виглядає. І не може ніхто собі дозволити робити оцінку, це недопустимо, це дискримінація, – заявив Гарбарук
Крім того, ексчиновник прокоментував своє звільнення з Міністерства освіти. Він назвав це рішення абсолютно свідомим та наголосив на важливості зародження інституту репутації в Україні.
Скандал з декольте Тишкун: головне
- 24 грудня 2021 року тодішній заступник міністра освіти Ігор Гарбарук прибув на Львівщину з робочим візитом у супроводі 27-річної Христини Тишкун.
- Жінка у своєму інстаграмі опублікувала світлину з зустрічі в міській раді з мером Львова Андрієм Садовим. На ньому видно сукню Тишкун з глибоким декольте. Такий образ багатьом здався недоречним.
- Сама ж Тишкун під час візиту Гарбарука на Львівщину представлялася як помічниця заступника міністра. Однак пізніше з'ясувалося, що вона юристка, яка просто супроводжувала посадовця.
- Образ Тишкун викликав хвилю мемів у мережі та скандал. Через це Гарбарук вирішив подати у відставку.
- 28 грудня уряд проголосував за звільнення Гарбарука з посади, а Тишкун продала скандальну сукню на аукціоні.