За словами Гарбарука, його з Тишкун пов'язують лише професійні стосунки. Ексзаступник міністра освіти назвав скандал довкола її образу під час його візиту до Львова дискримінацією.

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Гарбарук прокоментував образ Тишкун

Ігор Гарбарук заявив, що вибір одягу є особистою справою Христини Тишкун. Водночас ексзаступник керівника Міносвіти підкреслив, що не звертав уваги на вбрання жінки, оскільки не вважає, що має право це робити.

Нормальний чоловік ніколи не буде вказувати жінці, що і як їй вдягати, тому що насправді це суперечить європейським принципам. Те, що відбулося можна описати як певну дискримінацію, цькування людини за її спосіб виділитися. Це дискримінація і це можна віднести до питання сексизму. Як людина себе висловлює – це її особисте,

– заявив Гарбарук.

Експосадовець також пояснив, чому юристка обрала такий одяг на зустріч. За його словами, після зустрічі у міській раді Львова вона ішла на зустріч з колегами по роботі.

Які стосунки між Гарбаруком і Тишкун

Гарбарук розповів, що Христина Тишкун не була його помічницею, однак як юристка працювала у проєктах Міністерства освіти. Ексзаступник міністра освіти наголосив, що між ним і Христиною Тишкун виключно робочі стосунки.

Між людьми можуть бути нормальні людські дружні стосунки. Перш за все, вона – фаховий юрист. По-друге, вона – фаховий менеджер, тобто вона – організатор. Для мене не головне, як людина виглядає. І не може ніхто собі дозволити робити оцінку, це недопустимо, це дискримінація, – заявив Гарбарук

Крім того, ексчиновник прокоментував своє звільнення з Міністерства освіти. Він назвав це рішення абсолютно свідомим та наголосив на важливості зародження інституту репутації в Україні.

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