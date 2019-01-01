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      Титул "Смельчак года": почему Холодницкого охраняют аж 8 охранников от Порошенко

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      Титул "Смельчак года": почему Холодницкого охраняют аж 8 охранников
      Титул "Смельчак года": почему Холодницкого охраняют аж 8 охранников / 24 канал

      Титул "Смельчак года" безоговорочно получил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Это тот, чье ведомство закрыло уголовное производство по рюкзакам Авакова-младшего еще до передачи в суд.

      Об этом говорится в итоговом материале программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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      В стандартном режиме у Холодницкого 8 охранников и они работают посменно. Но однажды их было значительно больше и они работали все одновременно.

      Ждали в коридоре, закрывали Холодницкого на заседании, где рассматривали его нарушения, помогали избежать вопросов в перерывах и, наконец, вывезли из помещения кортежем – так охраняли заместителя генпрокурора в помещении комиссии, которая решала, что делать с ним после "аквариумных" записей. То есть чиновника, которого обвиняли в разглашении данных расследований, защищала толпа охранников.

      Холодницький з’явився з великою кількістю охорони на публіці
      Холодницкий появился с большим количеством охраны на публике

      Только в здании журналисты насчитали около десяти охранников Холодницкого. И оказалось, что и это еще не все – еще часть ждали на улице. Они защищали его от опасных журналистов и активистов, которые прошли регистрацию на посту охраны.

      Кто защищал Холодницкого? Это самое важное. Журналисты выяснили, что эта охрана не частная, а государственная. То есть оплачивает ее не заместитель генпрокурора, а мы с вами с 2016 года. Это президентская охрана, которая подконтрольна Порошенко.

      Чтобы этот вопрос глобально решить, чтобы каждый раз не паниковать и не делать шаги, я обратился с соответствующим письмом в Администрацию президента, и генерального прокурора,
      – подчеркнул Холодницкий.

      Ну и главное – чтобы дать Холодницкому госохрану, президент тоже поступил очень смело – нарушил закон, ибо УДО никак не может охранять заместителя генпрокурора. Поэтому остальных заместителей Луценко не охраняет. Ну разве это не смелый шаг?

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Назар Холодницкий
      Источник: 24 канал
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