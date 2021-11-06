Тяжело болел: умер бывший нардеп Георгий Крючков

Бывший депутат Георгий Крючков скончался на 92 году жизни. Его сердце остановилось еще 4 ноября из-за тяжелой болезни.

Он был нардепом 2 созывов. О смерти 6 ноября сообщила политик Ирина Спирина.

К теме Умер бывший нардеп и известный политик Ефим Звягильский

От тяжелой болезни скончался Георгий Крючков

4 ноября ушел из жизни света высокопорядочный человек Георгий Корнеевич Крючков— влиятельный политический деятель современной Украины, депутат Верховного Совета УССР 9, 10 и 11 созывов,

– написала политик.

Также покойный политик был народным депутатом Верховной Рады Украины 3 и 4 созывов.

На сайте Коммунистической партии Украины написали, что причиной смерти стала тяжелая болезнь. Известно, что политик был членом Коммунистической партии с 1956 года.

Кроме того, руководил Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны (в 1998 – 2000 годах и 2002-2006 годах).

Что известно о Георгии Крючкове