Тяжело болел: умер бывший нардеп Георгий Крючков
6 ноября 2021 , 15:16Читати новину українською
Источник:фейсбук экс-нардепа Ириры Спириной
Бывший депутат Георгий Крючков скончался на 92 году жизни. Его сердце остановилось еще 4 ноября из-за тяжелой болезни.
Он был нардепом 2 созывов. О смерти 6 ноября сообщила политик Ирина Спирина.
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От тяжелой болезни скончался Георгий Крючков
4 ноября ушел из жизни света высокопорядочный человек Георгий Корнеевич Крючков— влиятельный политический деятель современной Украины, депутат Верховного Совета УССР 9, 10 и 11 созывов,
– написала политик.
Также покойный политик был народным депутатом Верховной Рады Украины 3 и 4 созывов.
На сайте Коммунистической партии Украины написали, что причиной смерти стала тяжелая болезнь. Известно, что политик был членом Коммунистической партии с 1956 года.
Кроме того, руководил Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны (в 1998 – 2000 годах и 2002-2006 годах).
Что известно о Георгии Крючкове
- Георгий Крючков родился в селе Гусарка на Запорожье в 1929 году.
- В 1951 году получил диплом юриста в Харьковском юридическом институте.
- Впоследствии работал в Минюсте. С 1960 года был на партийной работе. В 1988 году стал первым секретарем Одесского областного комитета КПУ.
- В 1991 году вышел на пенсию и был советником Центрального комитета Коммунистической партии Украины. Впоследствии помощником-консультантом народного депутата Украины от КПУ.
- В 1992 – 1994 годах публиковал статьи, в которых доказывал незаконность запрета компартии.
- Вместе с Игорем Юхновским в 2006 году возглавлял ВСК по вопросам мониторинга избирательного законодательства.
- В 2006 году был исполнительным секретарем гражданско-политического объединения "Украинский форум". В 2009 году – членом Совета Гражданского движения "Новая Украина".