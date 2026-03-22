На кладбище узнала, что беременна сыном: разговор с женой погибшего тяжеловеса Александра Пелешенко

Ему подчинялись самые высокие спортивные вершины. Он гордо нес украинский флаг на соревнованиях по всему миру, но за возможность поднять сине-желтый флаг над родным городом Александр Пелешенко был вынужден заплатить своей жизнью.

Украинский тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион Европы, участник Олимпийских игр – все это лишь малая часть жизненного пути обычного парня с Луганской области, который мечтал о чрезвычайных вещах и их достигал. К сожалению, на пути еще большего успеха и его счастливой семейной жизни стала война. С 2022 года Александр Пелешенко был не на больших аренах, а в малых, холодных окопах.

Об истории Героя, его боевой путь и их тихое желанное счастье – в рамках проекта "Жизнь после потери" на сайте 24 Канала рассказала жена Александра – Диана Пелешенко. Она поделилась своими переживаниями о службе мужа, мечтами на совместное будущее и вспомнила последние разговоры, в которых успела сообщить мужу важнейшую новость – беременность.

От спортзалов Луганской области до Олимпиады в Рио-де-Жанейро: кто такой Александр Пелешенко?

Известный украинский спортсмен родился в селе Петропавловка Луганской области. Уже в 10 лет, по примеру брата, начал заниматься тяжелой атлетикой. Совсем скоро талант юноши заметили тренеры и пригласили его выступать за сборную Украины, а уже в 13-летнем возрасте Александр впервые поехал на чемпионат Европы.

Вторжение России в 2014-м изменило жизнь молодого парня. В то время он был в Луганске, учился в училище физической культуры, поэтому хорошо запомнил, как разворачивались события. Оккупация части Донбасса навсегда засела в его душе, через годы он будет рассказывать жене, что постоянно чувствует боль за родной Луганск – город, в котором прошла его юность.

Понимая потенциал Александра, тренеры предложили ему переехать в Хмельницкую область и выступать за эту область. Там были спортивные залы, клубы, что позволяло качественно тренироваться. Родители парня остались в Луганской области. Их поселок не попал под оккупацию, поэтому сын мог их посещать.

"Начиная с 2015 года, Александр получал очень высокие спортивные победы. Он установил два рекорда: при собственном весе 85 килограммов сделал рывок 182 килограмма и толчок 220 килограммов. Принимал участие в чемпионате мира в США, в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Там занял 4 место, до медали не хватило совсем немного", – рассказала Диана Пелешенко.

Тяжелоатлет покорил самые высокие спортивные вершины / Фото предоставлены 24 Каналу

Тот период жена Александра называет "золотыми годами в спорте". Талантливого парня постоянно приглашали на новые турниры, соревнования, предлагали выступать за Хорватию, Австрию, где были значительно лучшие условия, достойное финансирование, но такой вариант он даже не рассматривал.

"Его жизнь могла сложиться совсем по-другому, но Саша имел очень патриотическую позицию. Есть много предубеждений о том, что жители восточных регионов как-то не так настроены, но это неправда, часть людей уже тогда была готова стоять до конца", – добавила жена Александра.



Александр на Олимпийских играх в Рио-Де-Жанейро в 2016 году / Фото предоставлено 24 Каналу

Тяжелоатлет с очень доброй душой: история знакомства супругов

В 2019 году Александра знали далеко за пределами области. Он переехал в Киев, начал тренировать, проводить турниры по тяжелой атлетике, кросфиту. Очень хотел популяризировать спорт и это ему хорошо удавалось. Для любимого дела не жалел ни сил, ни финансов, поэтому максимально вкладывался в подготовку молодых спортсменов.

В этом же году общие друзья решили познакомить Диану и Александра. Девушка родом из Хмельницкой области и о талантливом спортсмене уже слышала. В то время она также жила в Киеве, работала в полиции. Их отношения начались с дружбы, а впоследствии переросли в глубокие и сильные чувства. Вскоре Александр сделал предложение, а в сентябре 2021 года пара поженилась.



Свадьба Александры и Дианы Пелешенко / Фото предоставлены 24 Каналу

Диана вспоминает, что, несмотря на все медали и большие спортивные достижения, Александр оставался чрезвычайно простым, добрым и открытым человеком. Во время тренировок в зале, он подходил к детям, всегда хотел с ними поговорить, мог дать совет. Они смотрели на него как на легенду, пытались подражать.

Люди всю жизнь идут к тому, чтобы выступать на Олимпийских играх. Саша в 23 года был там и показал высокий результат. Но в душе остался бескорыстным, открытым, многое делал бесплатно, потому что хотел научить детей. Это был человек "чтобы отдавать" и ничего не ждать взамен,

– подчеркнула Диана Пелешенко.

Александра никогда не надо было просить о помощи, он первым ее предлагал, мог сам все сделать еще до того, как к нему обратятся, часто отдавал последнее. Жена очень ценила в нем все эти черты, а особенно мужскую честь, заботу о ней, щедрость.

В нем никогда не было мелочности, жадности. Хотя в жизни случалось разное, но Диана всегда знала, что вместе с мужем она в безопасности. Так было и 24 февраля 2022 года.

Не находил себе места: начало войны и решение служить

Наверное, зимой 2022 года не было человека, который не обсуждал возможное вторжение России. Впрочем, мало кто действительно в это верил. Семья Пелешенко не стала исключением. Плохого предчувствия у них не возникало, более того, "дата наступления" постоянно переносилась. Несмотря на это 23 февраля Александр полностью заправил машину, снял наличные – все это очень помогло в первый день большой войны.

Вечером Диану предупредили о возможной учебной тревоге, но около 5 часов утра раздались взрывы. С работы позвонили и сказали, что тревога не учебная, а боевая. Надо было срочно прибыть на место службы.

Безусловно, началась паника, никто не понимал, что делать. Я сразу поехала на работу, Саша тоже имел свои дела, он забрал товарища из Гостомеля, потому что все начиналось с севера Киевской области. Далее отвез меня в Хмельницкую область, а сам 26 февраля вернулся в Киев,

– вспомнила Диана.

Сначала мужчина присоединился к территориальной обороне. Он выполнял все задачи, которые ему ставили: помогал на боевых выездах, охранял важные объекты, доставлял продовольствие. Это было время, когда каждый пытался приобщиться чем только мог.

После того как врага вытеснили из Киевской области, Александр еще успел провести благотворительные соревнования по тяжелой атлетике. Тогда все были очень вдохновлены, чувствовался дух настоящего единства, энтузиазма, а победа казалась очень близкой. Никто даже не мог представить, что ждет Украину впереди.



Александр Пелешенко воевал с 2022 года / Фото предоставлено 24 Каналу

"Саша не мог сидеть на месте, он тренировал, чем-то занимался, но не находил себя, ему все время было неспокойно. А в июне 2022 года он сказал мне, что мобилизуется", – вспомнила Диана.

Она признается, что в тот момент очень испугалась, но понимала, что это взвешенное решение мужа. Жена его уважала и принимала. К тому же осознавала что никогда бы не была рядом с человеком, который никак не причастен к ситуации в стране.

Всегда был среди тех, кто выжил: о боевом пути Александра

Сначала Александр служил в 79 десантно-штурмовой бригаде, которая стояла в Донецкой области. В ее составе участвовал в обороне Марьинки. Это было очень сложное время, силы были неравными и вскоре Россия полностью уничтожила город. Благодаря титанической жертве наших воинов, Марьинку удерживали до конца. Так удалось выиграть время, сдержать вражеские войска.

Зимой 2022-го Саша впервые приехал в отпуск и привез с собой четверых щенков. В нашу однокомнатную квартиру (улыбается, – 24 Канал). Такой он был человек, не мог их там оставить,

– вспомнила Диана.

В 2023 году мужчина перевелся во вновь созданную 47 механизированную бригаду "Магура", которая подавала большие надежды. После слаживания их отправили в Запорожскую область, где шли активные бои. Во время одного из заданий Александр получил ранение, его контузило. Жена несколько раз приезжала к нему в Запорожье и на окраину Орехова, оставалась в гостинице, которого сейчас уже нет...

"Ребята были в очень сложных ситуациях, тогда погибло много людей, но Саше всегда удавалось остаться живым. Обо всем этом он мне рассказывал, у нас не было такого, что я женщина и от меня надо скрывать правду. Я была готова слышать абсолютно все", – добавила Диана.



Воин прошел бои на разных направлениях фронта / Фото предоставлены 24 Каналу

Диана отмечает, что еще в первый год войны Александра держала вера в скорую победу, поддержка общества. Он был веселый, подвижный, но со временем все изменилось. Война перешла в затяжную фазу, моральное и физическое истощение давали о себе знать.

2023 год сильно его изменил. Он потерял близких друзей, погиб их капеллан, бойцы подразделения испытывали страшные ранения. Настроения в стране были совсем другими, все увидели реальную ситуацию и настоящее наступление,

– сказала жена Александра.

Она отмечает, что ни в коем случае не пытается оценивать наступательные действия, их планирование или реализацию, но ей невыразимо больно от того, скольких людей мы тогда потеряли, а ответа на главный вопрос – "можно ли было этого избежать?" – до сих пор нет.

Все эти ситуации эмоционально истощили Александра. Проблемы со здоровьем также о себе напоминали, времени на восстановление, лечение, хотя бы коротких ротаций – не было. Маленькой радостью для воина стал подарок от побратимов – собака породы хаски, которую он назвал в честь погибшего товарища – "Добрый". Именно таким был позывной Валерия Гинкула.



Оба воина погибли на фронте / Фото предоставлены 24 Каналу

Осенью 2023-го Александра перевели в резервную роту 47 ОМБр, вместе со своим подразделением он выезжал на задания на Покровское направление, но часть времени проводил в Житомирской области. С марта 2024 года полноценно вернулся в Покровск.

"Тогда Саша очень хотел перевестись в СБУ. Мы собирали документы, его согласились взять в спецподразделение "Альфа". Все было готово, мы ждали только проверки", – вспомнила Диана.

Узнал о беременности, стоя в Покровске: последние разговоры с мужем

Александр и Диана всегда мечтали о детях, мужчина хотел стать отцом уже не один год, но жена имела определенные опасения, не знала, как будет с ребенком во время войны, когда муж на фронте. В середине апреле 2024-го, стоя на позициях в Покровске, Александр услышал важнейшую новость.

Я позвонила ему и рассказала, что беременна. Безусловно, Саша обрадовался, но его радость затмевало все, что было вокруг,

– добавила Диана.

В это время перевод Александра вышел на финишную прямую, семья ждала проверки документов. Но сперва по служебным делам мужчине нужно было прибыть в Сумскую область, после этого у него начинался отпуск. Александр всегда ездил на собственной машине и брал с собой собаку. Жена очень волновалась за эту поездку, потому что знала, что весь маршрут пролегает рядом с фронтом.

Диана вспоминает, что в те дни муж уже плохо спал, ел, здоровье было сильно подорвано. Все это – последствия войны, с которыми нужно было справляться. В разговоре с женой 4 мая Александр говорил о будничных вещах, просил забрать с почты посылки, говорил, что скоро приедет домой и закончит все дела с переводом.



Диана очень ждала возвращения мужа / Фото предоставлено 24 Каналу

"Я была беременна, он переводился и мы настроились на то, что начнем все с нового листа. Саша позвонил мне, когда уехал из Покровска, дал много задач, я так готовилась к его приезду...", – вспомнила Диана.

Самый страшный крик в жизни Дианы: день, когда узнала о потере

Александр говорил с женой в обед 4 мая, потом снял видео, как едет в машине с "Добрым". А уже в 16 часов ей позвонил товарищ мужа, сказал, что Саша попал в ДТП.

Я только вышла из метро, думала, что надо убрать дома, что-то приготовить, потому что Саша скоро приедет, а тут этот звонок... Я же работала в полиции, поэтому сразу начала спрашивать все детали: в каком он состоянии, есть ли еще один участник ДТП, а потом стала посреди улицы и просто начала кричать,

– рассказала жена Александра.

Сначала она позвонила сестре, и связалась с родителями и все они сразу отправились в Киев. Диане трудно вспоминать эмоции, которые переживала тогда. Она постоянно была "на телефоне", ждала информации о состоянии мужа, но никаких деталей ей не сообщали. Жене только сказали, что ДТП произошло на границе Донецкой и Днепропетровской областей, а ее Саша в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

"Я держалась за надежду, потому что знала, что он жив. А когда приехали мои родители, то рассказала им, что беременна. Мы хотели сделать им сюрприз, но случилось так, что я сказала все это от отчаяния", – добавила женщина.



Диана и Александр Пелешенко готовились стать родителями / Фото предоставлено 24 Каналу

Именно родители заставили Диану собраться, они просили ее думать о ребенке, отгонять плохие мысли, а на утро все вместе поехали в госпиталь Днепра, куда доставили Александра. Надежды добавляло и то, что больница имени Мечникова достаточно мощная, Диана верила, что там спасут ее мужа.

Когда я зашла туда, там было очень много ребят: в коридорах, в палатах, в реанимации... Меня подвели к Саше, а у него тело абсолютно неповрежденное. Удар пришелся на голову, был только синяк на глазу. Я видела, что его сердце бьется и думала, что все будет хорошо,

– вспомнила Диана.

Далее к ней подошел врач. Когда услышал, что она жена, то предложил выпить лекарства. Диана ответила, что беременна. Тогда врач забрал микстуру и, и сказал, что шансов нет, ей надо ехать домой и готовиться к похоронам.

Я вышла на улицу и это был самый страшный крик в моей жизни. Я стояла на улице и кричала, плакала. Папа меня держал, мама очень испугалась, а мой мир уходил из-под ног, просто рушился,

– рассказала Диана.

Родители убеждали, что нужно ехать домой, дорога очень длинная. Она не соглашалась, потому что Александр еще был жив. На телефон поступало множество звонков, все хотели знать, что произошло, а впереди ждал самый тяжелый разговор – с родителями мужа.

Родные Александра также не знали, что у него скоро родится ребенок. К сожалению, радостную и страшную известия они получили почти одновременно. Вернувшись из Днепра, истощенная с долгой дороги, Диана крепко уснула. Во сне к ней пришел муж.

Мне показалось, что мы в нашей квартире в Киеве, открывается дверь и заходит Саша. Я проснулась с такой радостью, а потом поняла, что это пришла моя мама. Тогда я так на нее разозлилась... Хотя родители – это мои самые близкие люди. Они всегда были со мной,

– вспомнила Диана Пелешенко.

Утром она проснулась и услышала, что в доме все плачут, к ее отцу позвонили из госпиталя. В этот момент Диана все поняла. Единственное о чем тогда думала – как сохранить ребенка. Только это держало ее в мире живых.

Люди удивлялись, почему она не плачет: какими были похороны Александра?

Дальше были самые тяжелые дни ожидания и подготовка к похоронам. Диана повторяет, что должна была бороться – за себя и за ребенка, поэтому несмотря на невыносимую боль, не причитала, не билась в истерике. К сожалению, до сих пор не все люди научились с уважением относиться к чужим эмоциям, поэтому некоторые позволяли себе оценивать ее горести.

"Кто-то удивлялся, почему я не кричу, почему я такая сдержанная, сильная. А у меня просто разрывалась душа. Я держала его холодную руку, холодное тело и уже не могла кричать", – вспомнила Диана.



Прощание с Александром Пелешенко / Фото предоставлены 24 Каналу

Узнала про пол ребенка на кладбище – вместе с мужем

После похорон мужа Диана вернулась в Киев, продолжала работать. Беременность проходила хорошо, поэтому она старалась постоянно быть среди людей, встречаться с друзьями, ходить в театр, кино. В том, что беременность и роды прошли легко – женщина видит помощь своего мужа, его поддержку из тех миров, где бы он ни был.

Еще до рождения сына я заходила в телеграм и писала ему сообщения. Знала, что он никогда этого не прочитает, но хотела рассказать, как наши дела, особенно, когда сидела под кабинетом УЗИ. Все с мужчинами, а я сама,

– поделилась Диана Пелешенко.

Она знала, как сильно ее муж мечтал о ребенке, очень хотел дочку, но женщина чувствовала, что носит под сердцем сына – копию своего любимого. Пол малыша также решила узнать вместе с ним и устроила гендер-пати только для двоих. Диана стояла на земле, возле могилы мужа, Александр смотрел на нее с неба.

Горевание настигло, когда родился сын: о жизни после потери

Через несколько месяцев у Александра и Дианы родился Давид – очень хороший, живой, веселый мальчик. Сегодня ему всего год и он еще не понимает, как своим появлением осчастливил и добавил сил всей семье. Его мама уверяет, что должна быть сильной – такой как был ее муж, такой, чтобы сын мог ею гордиться.

Диану злит, когда люди акцентируют на том, что она делает все сама, удивляются, как ей это удается. Многие не понимают, что у нее просто нет другого выхода. У Давида есть только мама, которая должна о нем заботиться, у Дианы – есть только сын.

Ребенок меня спас, это точно. Но когда родился Давид, то горевание меня настигло. Я работаю с психологом и она предупреждала, что так произойдет. Через несколько месяцев после родов мне было очень сложно. Мужской поддержки нет. У ребенка есть бабушки, дедушки, но это другое,

– объяснила жена Александра.



Сыну Александра уже год / Фото предоставлены 24 Каналу

Хотя Давид еще очень маленький, но его мама должна работать, обеспечивать их обоих. Это еще один болезненный вопрос, который пока не имеет решения. Поскольку Александр погиб в ДТП, то никакой финансовой помощи от государства семья не получила.

Диана убеждает, что ни в коем случае не хочет приравнивать боевые и небоевые потери, не просит предоставлять такие же выплаты, но стремится обратить внимание к тому, что определенная проблема все-таки есть. В Украине немало семей, в которых мужчины воевали не один год, но умерли в ДТП или из-за подорванного на фронте здоровья. Их родные заслуживают хотя бы на минимальную помощь.

Как адвокат я уже поднимаю эту тему. Все семьи, о которых я знаю, остались с детьми и без всякой поддержки. Мне кажется, это несправедливо. Гибель, смерть на фронте – очень разные, но нельзя оставлять семьи наших защитников в таких сложных обстоятельствах,

– подчеркнула Диана Пелешенко.

Хотя Давид еще очень маленький, но его мама уже думает о том, как расскажет о войне и потере отца. Для того чтобы все сделать правильно планирует заручиться помощью детского психолога. Диана понимает, что это будет непростой разговор. Дети их друзей растут в полных семьях, поэтому, скорее всего, у Давида будет немало вопросов.

"Я беру его с собой на кладбище. Когда придет весна, лето – будем ходить с ним больше. А на фотографиях Давид постоянно видит папу, я ему все рассказываю. Когда спрашиваю, где папа – сын показывает на фото Саши. Он уже его узнает", – добавила Диана.

До сих пор она чувствует поддержку мужа, каждый вечер мысленно рассказывает ему о своем дне, делится достижениями Давида. Когда страшно, больно или нужно принять решение – женщина обращается к нему мыслями и верит, что он помогает. Будто до сих пор говорит ей: "Соберись, ты все можешь!"

Сегодня Диана отдает все свои силы, чтобы хорошо воспитать сына и нести память о любимом муже. В 2025-м она организовала в Киеве турнир по тяжелой атлетике, посвященный Александру. В этом году 10 мая соревнования состоятся в Хмельницком, посетить мероприятие смогут все желающие. Также каждый, кто имеет возможность, может присоединиться к призовому фонду.



Турнир памяти Александра Пелешенко / Фото предоставлено 24 Каналу

Жена нашего защитника убеждает, что ее муж очень хотел вернуться в спорт, еще не раз выступить на международных соревнованиях. А больше всего мечтал о детях, семье и прогулках с собакой.

"У него был очень сильный характер и невероятный талант. Люди очень долго идут своим спортивным путем и мало кто достигает таких высот как Саша. Я часто представляю, как у нас все могло быть и не могу понять, почему судьба была к нему так несправедлива", – сказала Диана.

Флаг, который Александр Пелешенко так мечтал поднять на международных турнирах, сегодня возвышается над его могилой. Своими чистыми и бездонными глазами на него смотрит маленький Давид, который растет в свободной стране, учится говорить на украинском языке и мирно засыпает в своей кроватке рядом с мамой.

И, видимо, это и есть "самая важная папина медаль", самая большая победа, за которую Александр Пелешенко боролся за сотни километров от дома, за которую он в конце концов заплатил своей жизнью.