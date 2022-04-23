Тяжелое вооружение, системы ПВО и танки – Ермак об оружии, которое необходимо Украине

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал французскому журналисту о войне России с Украиной, Мариуполе, санкциях и оружии, которое необходимо Украине для победы.

По его словам, Украина нуждается в тяжелом вооружении, а также требуется то, что позволит защищать воздух во время постоянных вражеских российских бомбардировок.

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Какое оружие нужно

Нужны танки. Средства против корабельных атак, MLRS (реактивная система залпового огня – ред.) и многое другое, – отметил он.

Ранее глава ОП заявлял, что "ручей" помощи, в том числе военно-технической, гуманитарной и финансовой, уже сегодня превращается в более мощный "поток". Украинские военные уже получают эффективное оружие, количество и виды которого постоянно расширяются. Также он рассказал и о том, что вопрос ленд-лиза из теоретической плоскости переходит в практическую.

Ленд-лиз позволит ускорить передачу Украине важного военного оборудования и других важных поставок благодаря сокращению бюрократических проволочек. Процедура позволяет де-факто дарить вооружение с положениями, предусматривающими, что страны-получатели произведут выплату США позже.

В Минобороны также отмечали, что украинская армия нуждается в тяжелом вооружении, системах ПВО, ракетах и противотанковых средствах.

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