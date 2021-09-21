В тяжелом психологическом состоянии, – Сенцов объяснил скандальные высказывания своей сестры

Двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан опубликовала на своей странице в фейсбуке ряд негативных и возмутительных заявлений об Украине. Известный режиссер и бывший пленник Кремля извинился за нее и объяснил такое поведение тяжелым психологическим состоянием.

Как отметил Олег Сенцов, эмоциональные посты в фейсбуке женщины появились на фоне обострения депрессии.

Важно "На**й Украину, не едьте сюда": на странице сестры Сенцова появилось неоднозначное сообщение

Экс-пленник Кремля убежден, что причиной агрессии Каплан стала депрессия и тяжелое психологическое состояние, в котором она находится уже длительное время.

Мне жаль, что моей двоюродной сестре Наташе так сейчас плохо, и у нее появились эмоциональные посты в фейсбуке. Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это очень горько,

– написал Сенцов.

Он также поблагодарил Наталью за ​​многолетнюю поддержку.

Реакция соцсетей

Стоит заметить, что не все пользователи сети, которые прокомментировали сообщение Сенцова, считают депрессию оправданием слов Каплан. Вот, что пишут люди:

"Угу. Я сегодня вас немного предала, но есть причина – плохое настроение... Друг, не бывает женщина немножко беременной, вор – немножко вором, коллаборационист – немножко предателем".

"Наташа сделала титаническую работу, когда Олег был в заключении. Мало кто знает, мало кто понимает. Это однозначно трудно как физически, так и эмоционально".

"Она не единственный человек с проблемами. Как можно такое простить? Удобно оправдывать недостойные слова и поступки психическими болезнями".

"Человек имеет право на отчаяние".

Что сказала Каплан об Украине

21 сентября на странице Натали Каплан в фейсбуке появились сразу несколько гневных постов. В первом она послала Украину на**й и призвала не приезжать сюда, потому что это "плохая страна для эмиграции". После возмущения в соцсетях Каплан написала, что сама "Украина посылала ее на**й 5 лет", а она в ответ "только пост в фейсбуке написала".

Однако такие "объяснения" не устроили пользователей соцсетей и они начали массово отписываться от двоюродной сестры Сенцова.

Еще в ноябре 2019 года Каплан поделилась на странице в фейсбуке собственной историей переживаний. Женщина призналась, что имеет большие проблемы с алкоголем , не может открыться людям, является лесбиянкой и затворницей. Кроме этого, он страдает депрессией и "сидит" на антидепрессантах.

Полный текст публикации Олега Сенцова:

Мне жаль, что моей двоюродной сестре Наташе так сейчас плохо, и на фоне обострения депрессии у нее появились эмоциональные посты в фейсбуке. Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это очень горько. Благодарен Наташе за многолетнюю поддержку и прошу с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию, в котором она находится уже длительное время.