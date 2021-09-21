В тяжелом психологическом состоянии, – Сенцов объяснил скандальные высказывания своей сестры
Источник:фейсбук Олега Сенцова
Двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан опубликовала на своей странице в фейсбуке ряд негативных и возмутительных заявлений об Украине. Известный режиссер и бывший пленник Кремля извинился за нее и объяснил такое поведение тяжелым психологическим состоянием.
Как отметил Олег Сенцов, эмоциональные посты в фейсбуке женщины появились на фоне обострения депрессии.
Важно "На**й Украину, не едьте сюда": на странице сестры Сенцова появилось неоднозначное сообщение
Экс-пленник Кремля убежден, что причиной агрессии Каплан стала депрессия и тяжелое психологическое состояние, в котором она находится уже длительное время.
Мне жаль, что моей двоюродной сестре Наташе так сейчас плохо, и у нее появились эмоциональные посты в фейсбуке. Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это очень горько,
– написал Сенцов.
Он также поблагодарил Наталью за многолетнюю поддержку.
Реакция соцсетей
Стоит заметить, что не все пользователи сети, которые прокомментировали сообщение Сенцова, считают депрессию оправданием слов Каплан. Вот, что пишут люди:
- "Угу. Я сегодня вас немного предала, но есть причина – плохое настроение... Друг, не бывает женщина немножко беременной, вор – немножко вором, коллаборационист – немножко предателем".
- "Наташа сделала титаническую работу, когда Олег был в заключении. Мало кто знает, мало кто понимает. Это однозначно трудно как физически, так и эмоционально".
- "Она не единственный человек с проблемами. Как можно такое простить? Удобно оправдывать недостойные слова и поступки психическими болезнями".
- "Человек имеет право на отчаяние".
Что сказала Каплан об Украине
21 сентября на странице Натали Каплан в фейсбуке появились сразу несколько гневных постов. В первом она послала Украину на**й и призвала не приезжать сюда, потому что это "плохая страна для эмиграции". После возмущения в соцсетях Каплан написала, что сама "Украина посылала ее на**й 5 лет", а она в ответ "только пост в фейсбуке написала".
Однако такие "объяснения" не устроили пользователей соцсетей и они начали массово отписываться от двоюродной сестры Сенцова.Обратите внимание! Еще в ноябре 2019 года Каплан поделилась на странице в фейсбуке собственной историей переживаний. Женщина призналась, что имеет большие проблемы с алкоголем, не может открыться людям, является лесбиянкой и затворницей. Кроме этого, он страдает депрессией и "сидит" на антидепрессантах.
Полный текст публикации Олега Сенцова:
Мне жаль, что моей двоюродной сестре Наташе так сейчас плохо, и на фоне обострения депрессии у нее появились эмоциональные посты в фейсбуке. Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это очень горько. Благодарен Наташе за многолетнюю поддержку и прошу с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию, в котором она находится уже длительное время.