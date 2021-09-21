Як зазначив Олег Сенцов, емоційні пости в фейсбуці жінки з'явилися на фоні загострення депресії.

Важливо "На**й Україну, не їдьте сюди": на сторінці сестри Сенцова з'явилось неоднозначне повідомлення

Ексбранець Кремля переконаний, що причиною агресії Каплан стала депресія та тяжкий психологічний стан, в якому вона перебуває вже тривалий час.

Мені прикро, що моїй двоюрідній сестрі Наташі так зараз погано, і в неї з'явилися емоційні пости в фейсбуці. Я прошу вибачення за її різкі слова в бік України. Це дуже гірко,

– написав Сенцов.

Він також подякував Наталі за багаторічну підтримку.

Реакція соцмереж

Варто зауважити, що не всі користувачі мережі, які прокоментували допис Сенцова, вважають депресію виправданням слів Каплан. Ось, що пишуть люди:

"Угу. Я сьогодні вас трішечки зрадила, але є причина – поганий настрій… Друже, не буває жінка трішки вагітною, злодій – трішки злодієм, колаборант – трішки зрадником".

"Наташа зробила титанічну роботу, коли Олег був в ув'язненні. Мало хто знає, мало хто розуміє. Це однозначно важко як фізично, так і емоційно".

"Вона не єдина людина з проблемами. Як можна таке пробачити? Зручно виправдовувати негідні слова та вчинки психічними хворобами".

"Людина має право на відчай".

Що сказала Каплан про Україну

21 вересня на сторінці Наталі Каплан у фейсбуці з'явилися одразу декілька гнівних постів. У першому вона послала Україну на**й та закликала не приїжджати сюди, бо це "найгірша країна для еміграції". Після обурення у соцмережах Каплан написала, що сама "Україна посилала її на***й 5 років", а вона у відповідь "лише пост у фейсбуці написала".

Однак такі "пояснення" не влаштували користувачів соцмереж і вони почали масово відписувати від двоюрідної сестри Сенцова.

Зверніть увагу! Ще у листопаді 2019 року Каплан поділилась на сторінці у фейсбуці власною історією переживань. Жінка зізналась, що має чималі проблеми з алкоголем, не може відкритись людям, є лесбіянкою та самітницею. Окрім цього, вона страждає на депресію та "сидить" на антидепресантах.

Повний текст публікації Олега Сенцова:

Мені прикро, що моїй двоюрідній сестрі Наташі так зараз погано, і на фоні загострення депресії в неї з’явились емоційні пости в фейсбуці. Я прошу вибачення за її різкі слова в бік України. Це дуже гірко. Вдячний Наташі за багаторічну підтримку та прошу з розумінням віднестись до тяжкого психологічного стану, в якому вона знаходиться вже тривалий час.