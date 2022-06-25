Тяжелую ночь пережила и Харьковщина: из-за российских обстрелов есть погибшие и раненые
Источник:телеграм Олега Синегубова
Российские захватчики продолжают обстреливать Харьковщину. Враг открывал огонь из артиллерии и РСЗО.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что также враг нанес удар по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова. Известно о поврежденных частных домовладениях, а также – о 9 и 10 этажах офисного здания в центре Харькова.
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Синегубов подчеркнул, что, по предварительной информации, к счастью, никто не пострадал.
Российские оккупанты продолжают из артиллерии и РСЗО обстреливать Харьков и Харьковскую область. За прошедшие сутки враг нанес ракетные удары по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова,
– говорится в сообщении.
Оккупанты обстреляли Харьковщину – есть погибшие
Глава ОВА сообщил, что в течение суток враг обстрелял такие районы Харьковщины:
- Богодуховский;
- Харьковский;
- Изюмский;
- Чугуевский.
Враг разрушил жилые дома и хозяйственные постройки. После обстрелов вспыхнули несколько пожаров. По словам Синегубова, есть погибшие и пострадавшие.
Центр экстренной медицинской помощи сообщил, что в результате обстрелов Изюмского района пострадали 5 мирных жителей. Погибла 59-летняя женщина.
"В городе Чугуев 2 раненых, в Чугуевском районе ранения получил фельдшер экстренной медпомощи. Один человек ранен в Харьковском районе", – говорится в сообщении.
Данные от спасателей
МВД Украины сообщило, что в течение суток в Харьковской области из-за обстрелов вспыхнули 12 пожаров. В частности:
2 – в Киевском районе Харькова;
3 – в Чугуевском районе;
3 – в Изюмском районе;
1 – в Харьковском районе;
1 – в Богодуховском районе.
По данным спасателей горели:
- частные дома;
- хозяйственные постройки;
- автомобили;
- административные и производственные здания;
- экосистемы
Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Необходимо заботиться о своей безопасности и немедленно пройти в укрытия гражданской защиты.Обратите внимание! Михаил Подоляк сообщил, что ночью Россия выпустила по Украине 48 ракет. Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что "Украина все знает, ко всему готова и обязательно за все зло накажет".
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