Тяжелую ночь пережила и Харьковщина: из-за российских обстрелов есть погибшие и раненые

Российские захватчики продолжают обстреливать Харьковщину. Враг открывал огонь из артиллерии и РСЗО.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что также враг нанес удар по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова. Известно о поврежденных частных домовладениях, а также – о 9 и 10 этажах офисного здания в центре Харькова.

Заметьте Один военный погиб, один ранен: в ОВА рассказали о последствиях удара по Житомирщине

Синегубов подчеркнул, что, по предварительной информации, к счастью, никто не пострадал.

Российские оккупанты продолжают из артиллерии и РСЗО обстреливать Харьков и Харьковскую область. За прошедшие сутки враг нанес ракетные удары по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова,

– говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли Харьковщину – есть погибшие

Глава ОВА сообщил, что в течение суток враг обстрелял такие районы Харьковщины:

Богодуховский;

Харьковский;

Изюмский;

Чугуевский.

Враг разрушил жилые дома и хозяйственные постройки. После обстрелов вспыхнули несколько пожаров. По словам Синегубова, есть погибшие и пострадавшие.

Центр экстренной медицинской помощи сообщил, что в результате обстрелов Изюмского района пострадали 5 мирных жителей. Погибла 59-летняя женщина.

"В городе Чугуев 2 раненых, в Чугуевском районе ранения получил фельдшер экстренной медпомощи. Один человек ранен в Харьковском районе", – говорится в сообщении.

Данные от спасателей

МВД Украины сообщило, что в течение суток в Харьковской области из-за обстрелов вспыхнули 12 пожаров. В частности:

2 – в Киевском районе Харькова;

3 – в Чугуевском районе;

3 – в Изюмском районе;

1 – в Харьковском районе;

1 – в Богодуховском районе.

По данным спасателей горели:

частные дома;

хозяйственные постройки;

автомобили;

административные и производственные здания;

экосистемы

Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Необходимо заботиться о своей безопасности и немедленно пройти в укрытия гражданской защиты.

Заметьте – российские захватчики мощно обстреляли Львовщину, детали от ОВА: смотрите видео

Михаил Подоляк сообщил, что ночью Россия выпустила по Украине 48 ракет. Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что "Украина все знает, ко всему готова и обязательно за все зло накажет".