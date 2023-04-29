Парамедик высадила мужчину посреди трассы. Не все знакомые поняли такое решение, однако пользователи сети его поддержали.

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Парамедик высадила попутчика из-за циничных слов о Бахмуте

Ирина Цыбух рассказала, что 26 апреля она высадила посреди трассы мужчину, которого согласилась довезти в Киев, потому что у него сломалась машина.

Он в е**нутом стрессе, под мои безапелляционные и громкие команды выходить из машины, оказался в еб**ях посреди трассы под дождем. Это произошло, потому что он "не лох, чтобы мобилизоваться, и не поедет в Бахмут быть мясом",

– отметила парамедик.

Она сказала попутчику, что вернулась из-под Бахмута, остановила авто и приказала ему быстро выйти.

"Он сказал, что сразу видно, что я военная", – добавила женщина.

По ее словам, у знакомых были 2 реакции на эту историю:

одни говорили, что теперь мужчина подумает, что "все военные такие же й**нутые, как ты",

а другие – что это "совсем не по-человечески, можно было его хотя бы до какого-нибудь населенного пункта довезти".

Стоит отметить, что большинство пользователей сети поддержали парамедика в ее решении.

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