Парамедикиня висадила чоловіка посеред траси. Не всі її знайомі зрозуміли таке рішення, однак користувачі мережі його підтримали.

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Парамедикиня висадила попутника через цинічні слова про Бахмут

Ірина Цибух розповіла, що 26 квітня вона висадила посеред траси чоловіка, якого погодилась довезти в Київ, бо у нього зламалася машина.

Він в їб**утому стресі, під мої безапеляційні і гучні команди виходити з машини, опинився в єб**ях посеред траси під дощем. Це сталось, бо він "не лох, щоб мобілізовуватись, і не поїде в Бахмут бути м'ясом",

– зазначила парамедикиня.

Вона сказала попутнику, що повернулась з-під Бахмуту, зупинила авто і наказала йому швидко вийти.

"Він сказав, що одразу видно, що я військова", – додала жінка.

За її словами, у знайомих були 2 реакції на цю історію:

одні казали, що тепер чоловік подумає, що "всі військові такі ж й**нуті, як ти",

а інші – що це "зовсім не по-людськи, можна було його хоча б до якогось населеного пункту довезти".

Варто зауважити, що більшість користувачів мережі таки підтримали парамедикиню в її рішенні.

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