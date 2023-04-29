Парамедикиня висадила чоловіка посеред траси. Не всі її знайомі зрозуміли таке рішення, однак користувачі мережі його підтримали.
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Парамедикиня висадила попутника через цинічні слова про Бахмут
Ірина Цибух розповіла, що 26 квітня вона висадила посеред траси чоловіка, якого погодилась довезти в Київ, бо у нього зламалася машина.
Він в їб**утому стресі, під мої безапеляційні і гучні команди виходити з машини, опинився в єб**ях посеред траси під дощем. Це сталось, бо він "не лох, щоб мобілізовуватись, і не поїде в Бахмут бути м'ясом",
– зазначила парамедикиня.
Вона сказала попутнику, що повернулась з-під Бахмуту, зупинила авто і наказала йому швидко вийти.
"Він сказав, що одразу видно, що я військова", – додала жінка.
За її словами, у знайомих були 2 реакції на цю історію:
- одні казали, що тепер чоловік подумає, що "всі військові такі ж й**нуті, як ти",
- а інші – що це "зовсім не по-людськи, можна було його хоча б до якогось населеного пункту довезти".
Варто зауважити, що більшість користувачів мережі таки підтримали парамедикиню в її рішенні.
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Коротко про ситуацію в Бахмуті
- Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий розповів, що росіяни прагнуть перерізати шляхи сполучення до Бахмута. Проте їм нічого не вдається, адже Сили оборони України перешкоджають планам ворога.
- Цю думку підтвердив і боєць ЗСУ Юрій Федоренко. За його словами, у місті тривають надзвичайно складні бої, тому загарбники посилили натиск на шляхах сполучення, якими користуються українські військові.
- Водночас у росіян є серйозні проблеми, зокрема з флангами, про що заявляв сам Євгєній Пригожин. Засновник ПВК "Вагнера" зараз особливо панікує через майбутній контрнаступ ЗСУ.