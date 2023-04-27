Про це в щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Крім того, ISW повідомив, що в Бахмуті зростає конкуренція між російськими ПВК.

Важливо Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"

Проблема російських флангів поблизу Бахмута

Світан зазначив, що вагнерівці намагались оточити наше угруповання в Бахмуті, однак вони "загрались". На південний фланг з боку Костянтинівки можуть вийти ЗСУ і знищити російські підрозділи там. Пригожин знає, скільки сил ЗСУ зосереджено в Костянтинівці, тому й виступає зі своїми заявами.

Посилення цих флангів не відбувається, бо росіянам з одного боку невигідно їх посилювати, бо для цього треба вийти на Костянтинівку. З іншого боку правий фланг у ще більшій небезпеці. Росіянам ніяк не вдається витіснити наші підрозділи з-під Білогорівки, і цей виступ можна відсікти,

– зауважив військовий експерт.

Пригожин своїми заявами готується до поразки. Його слова це вкид на майбутнє, аби потім говорити, мовляв, я ж казав про наслідки, посильте мене. Однак посилити цю ділянку в росіян немає можливості, а те, що ЗСУ виконають тут наступальні дії, не викликає сумнівів.

Обстріл Миколаєва

У ніч з 26 на 27 квітня росіяни обстріляли Миколаїв ракетами морського базування "Калібр". Цього разу ракети пройшли незвичними маршрутами, по морю, по береговій лінії, що жодну ракету не збила ППО. Удар по Миколаєву – це спроба росіян повернутись у "зернову угоду".

"Вони вже вибили розпорядження ООН по транзакціях з російськими банками, по проходу грошей за зерно. Тиснуть і тиснутимуть. Це удар у режимі тиску. Усе ближче й ближче до портів. Така задача може стояти в росіян. "Зернова угода" для нас велика проблема", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

Для того, аби ця угода працювала, як треба, в ній не має бути росіян. Безпеку кораблям мають давати кораблі НАТО. Вони мають бути там за рішенням ООН або Євросоюзу. Поки ж Росія бере участь у цій "зерновій угоді", ось такі "акції" шантажу від них будуть постійними.

Оперативне зведення від Світана: дивіться відео

Падіння МіГ-31 у Росії

Літаки МіГ-31 – це старі радянські перехоплювачі. Непогані літаки, які виконували свої завдання. Однак у них постійно були проблеми з двигунами ще тоді. Вони загорялись у повітрі. Утім росіяни намагались продовжити життя тому, що неможливо продовжити.

На базі МіГ-31 був створений МіГ-31К для запуску "Кинджалів". Тобто, ось цей літак використовується, як перший етап для розгону основної ракети "Кинджал",

– підкреслив льотчик-інструктор.

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