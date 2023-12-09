О том, насколько мощны силы ТрО и какое участие принимали в освобождении Харьковщины в прошлом году, рассказал командующий Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич.

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Потенциал ТрО был очевиден

По его словам, потенциал непосредственно подразделений Сил ТРО он заметил еще до проведения наступательной операции на Харьковском направлении, во время обороны города Харькова.

Уже тогда я видел, что нужно сделать, чтобы их нарастить. Подразделения 113-й бригады, 127-й бригады были непосредственно вовлечены в оборону города и окрестностей,

– рассказал Баргилевич.

Генерал-майор уточнил, что в наступлении задачей этих бригад было прикрытие флангов наступательной группировки, а также совместно с подразделением 14-й бригады, 3-й танковой бригады они должны были продвигаться, обеспечивая успех наступательной группировки и быстрое продвижение вглубь.

"А тогда продвижение за три дня составляло почти 60 километров вперед, что способствовало уничтожению обороняющегося противника", - вспомнил военный.

Важно ! Подразделения 113 бригады, 127 бригады были непосредственно вовлечены в оборону города Харькова и окрестностей и показали себя достойно.

Предпосылки продвижения

По словам Баргилевича, в августе и первой половине сентября во время тяжелых контрнаступательных боев значительные резервы противника были отвлечены из других участков фронта.

И это позволило Силам обороны Украины перейти в наступление на востоке и юге Харьковской области и освободить от врага более восьми тысяч квадратных километров украинской земли.

Кратко о контрнасте на Харьковщине