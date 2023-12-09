Про те, наскільки потужними є сили ТрО і яку участь брали у звільненні Харківщини минулого року, розповів командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Анатолій Баргилевич.

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Потенціал ТрО був очевидний

За його словами, потенціал безпосередньо підрозділів Сил ТрО він помітив ще до проведення наступальної операції на Харківському напрямку, під час оборони міста Харкова.

Вже тоді я бачив, що треба зробити, щоб наростити їх. Підрозділи 113-ї бригади, 127-ї бригади були безпосередньо залучені до оборони міста Харків і околиць,

– розповів Баргилевич.

Генерал-майор уточнив, що у наступі завданням цих бригад було прикриття флангів наступального угруповання, а також спільно з підрозділом 14-ї бригади, 3-ї танкової бригади вони мали просуватися, забезпечуючи успіх наступального угруповання та швидке просування його вглиб.

"А тоді просування за три дні становило майже 60 кілометрів вперед, що сприяло знищенню противника, який там оборонявся", – пригадав військовий.

Важливо! Підрозділи 113-ї бригади, 127-ї бригади були безпосередньо залучені до оборони міста Харкова та околиць і показали себе достойно.

Передумови просування

За словами Баргилевича, у серпні та першій половині вересня під час важких контрнаступальних боїв значні резерви противника було відтягнуто з інших ділянок фронту.

І це дало змогу Силам оборони України перейти в наступ на сході та півдні Харківської області та звільнити від ворога понад вісім тисяч квадратних кілометрів української землі.

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