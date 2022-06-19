Тяжелые бои возле Орехового и в Северодонецке: в Генштабе назвали самые горячие точки

Украинские военные продолжают титанически противостоять российской агрессии. Ожесточенные бои сейчас продолжаются вблизи Орехового, а также в Северодонецке. Рассказываем о других самых горячих точках на фронте.

Актуальную информацию с фронта сообщили в Генштабе ВСУ. В утреннем своде от 19 июня говорится, что враг ведет штурмовые действия вблизи Орехового.

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За Северодонецк бои продолжаются

Что касается Северодонецкого направления, то враг обстреливает ряд населенных пунктов. Речь идет о Лисичанске, Боровском, Белой Горе и Устиновке. Из авиации захватчики избивали рядом с Белой Горой, Мирной Долиной, а с ракет по району Верхнекаменки.

Продолжают продолжаться бои за контроль над Северодонецком. Кроме того, враг использует БПЛА типа "Орлан-10". Это он делает для коррекции огня в районе города. Причем, воздушную разведку кафиры проводят круглосуточно.