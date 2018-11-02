Тяжелые сутки на Донбассе: Украина понесла потери

Во время боевых действий на Донбассе 1 ноября погиб украинский военный. Еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Пророссийские боевики обстреляли позиции военных Операции Объединенных сил 20 раз. В частности, один раз применяли вооружение, запрещенное Минским договоренностями.

Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовки, Гранитного, Чермалыка, Гнутово, Водяного и Лебединского,

– говорится в сообщении.

Также, по данным разведки, в течение 1 ноября два боевика погибли, четверо были ранены.