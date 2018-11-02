Важка доба на Донбасі: Україна зазнала втрат
Під час бойових дій на Донбасі 1 листопада загинув український військовий. Ще двоє отримали поранення.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
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Проросійські бойовики обстріляли позиції військових операції Об'єднаних сил 20 разів. Зокрема, один раз застосовували озброєння, заборонене Мінським домовленостями.
Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте, Зайцеве, Авдіївка, Березове, Красногорівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Водяне та Лебединське,
– йдеться у повідомленні.
Також, за даними розвідки, упродовж 1 листопала двоє бойовиків загинули, чотирьох — поранили.