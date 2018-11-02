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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Важка доба на Донбасі: Україна зазнала втрат

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 Канал

      Під час бойових дій на Донбасі 1 листопада загинув український військовий. Ще двоє отримали поранення.

      Про це повідомляє прес-центр ООС. 

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      Проросійські бойовики обстріляли позиції військових операції Об'єднаних сил 20 разів. Зокрема, один раз застосовували озброєння, заборонене Мінським домовленостями.

      Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте, Зайцеве, Авдіївка, Березове, Красногорівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Водяне та Лебединське,
      – йдеться у повідомленні. 

      Також, за даними розвідки, упродовж 1 листопала двоє бойовиків загинули, чотирьох — поранили.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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