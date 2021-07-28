Тюрьма для Януковича и его сына: НАБУ и САП подали ходатайство в ВАКС

САП и НАБУ подали в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании меры пресечения президенту-беглецу Виктору Януковичу и его сыну. Говорится о взятии под стражу.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины объяснили, что Янукович и его сын являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией Межигорье. Об этом в НАБУ сообщили 28 июля.

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НАБУ и САП подали ходатайство о содержании под стражей Януковича и его сына

НАБУ и САП подали в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну,

– говорится в сообщении.

Их подозревают в деле о завладении резиденцией Межигорье, которое произошло из-за злоупотребления служебным положением.

НАБУ квалифицирует действия президента-беглеца по двум статьям:

частью 5 статьи 191 УК о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (наказываются тюрьмой на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества).

частью 3 статьи 209 УК по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (наказываются тюрьмой на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества).

Действия сына Януковича НАБУ квалифицирует по следующим статьям УК:

по части 5 статьи 27 относительно соучастия в преступлении;

а также по той же частью 5 статьи 191 и части 3 статьи 209.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.

Что этому предшествовало

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала САП в заочном содержании под стражей президента-беглеца Виктора Януковича.

Говорилось о деле о незаконном завладении Януковичем резиденцией "Межигорье".

Генпрокуратура расследует вероятное завладение комплексом зданий дома отдыха "Межигорье" с 2014 года.

Подозрение заочно сообщили экс-президенту Виктору Януковичу. После того, как Генпрокуратура потеряла функции следствия, дело передали НАБУ и САП.

В июля 2015 года имущество резиденции арестовали, а в 2017 году передали государству.

Виктор Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против майдановцев, многочисленных тяжелых экономических преступлениях, взятках, замаскированных под вознаграждение за авторские книги.