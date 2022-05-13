Тюрьма лучше смерти: почти 300 россиян сбежали с поля боя на Донбассе

Несмотря на то, что российское военно-политическое руководство удерживает контроль над большинством своего войска, чуть ли не в каждом подразделении захватнической армии есть большое количество солдат, которые не хотят воевать. Российские нелюди не понимают, для чего им погибать на не нужной лично им войне.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, увеличение процентного количества срочников и призванных в армию подростков с каждым днем все больше демотивирует опытных контрактников. Однако лучше всего отбивает желание воевать у россиян именно работа украинской артиллерии и авиации.

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Российские захватчики, участвующие в попытках продвигаться вперед в Донецкой и Луганской областях, постоянно сталкиваются невероятным сопротивлением защитников Украины. Поэтому оккупанты могут только разносить города и позиции ВСУ с воздуха, чем и обязаны каким-то микроуспехам на тактическом уровне.

Не справляются даже расстрельные отряды кадыровцев

Как утверждают в украинских спецслужбах, во многих разбитых подразделениях армии России превалирует мысль о тотальном идиотизме высшего военно-политического командования.

Даже самые одурманенные русской пропагандой военные поняли, что Украина не собиралась никуда нападать. Так же из окопов уже стали видеть приближение конца всей кампании Путина.

С каждым уничтоженным из ПТРК танком, авиационным обстрелом, покрытием техники артиллерией или бомбардировкой из беспилотника россияне все больше хотят жить и чувствуют, что вернуться домой им не суждено.

Из-за подобной ситуации на фронтах российские изверги все чаще наносят себе увечья, чтобы их вернули домой, ломают технику, чтобы не ехать на прорыв, а также отказываться от участия в боевых действиях.

С учетом того, что Россия юридически не находится в состоянии войны, за отказ участвовать в боевых действиях привлечь к уголовной ответственности военных никто не может. Расстрельные отряды кадыровцев, которые должны душить бунты среди военных, оказываются вообще бесполезными, если количество отказывающихся превышает несколько десятков.

Практически единственный вариант наказания русских военных, которым могут воспользоваться в минобороны – дезертирство. Но для этого путинским ордынцам нужно не просто не идти в бой, а бежать из мест дислокации собственных подразделений.

Хотят показательно осудить, но дезертиры только радуются

Достаточно показательный случай произошел в середине апреля на Донбассе. Орки, которые не хотели умирать и воевать, решили убежать домой целым взводом.

Узнав, что их погонят в бой для прорыва позиций ВСУ, 295 человек из Ненецкого автономного округа вместе с собственным оружием покинули места дислокации бригады. Оккупанты отправились на границу России с Луганщиной, где чуть не устроили стрельбу с ФСБшниками, после чего несколько недель добирались до российской глубинки на Заполярье.

Впрочем, долго насладиться пребыванием в спокойной обстановке домашних бараков путинские военные не могли. К ним очень быстро пришли представители прокуратуры. Нелюдей задержали и отправили в следственные изоляторы. Согласно российскому уголовному кодексу, ордынцам грозит до 10 лет за решеткой, ведь они действовали в составе организованной группы, а также убегали с автоматами.

Теперь дезертиров будут показательно судить – чтобы другие россияне боялись получить подобное наказание. Но ни один из беглецов из-за подобной перспективы совсем не расстроился, ведь лучше отсидеть 10 лет, чем умереть. Да и даже в самой плохой тюрьме условия не очень отличаются от тех, в которых они жили на Заполярье.