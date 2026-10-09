Ткача отпустили, но с ним нет связи, оператор Бондаренко получил ранение, – главред "УП"

Ситуация с задержанием украинских журналистов-расследователей в Вене продолжает развиваться. Несмотря на то, что журналистов отпустили, с ними до сих пор нет связи.

При этом оператор Ярослав Бондаренко получил ранение. Об этом сообщила главный редактор издания Севгиль Мусаева.

Какие подробности известны о Ткаче и Бондаренко в Австрии?

Севгиль Мусаева отметила, что Михаила Ткача отпустили в 4:00 9 октября после более чем 12 часов задержания в Вене. В то же время, его средства связи до сих пор не вернули, поэтому редакция не имеет возможности связаться с журналистом.

Другой журналист, Ярослав Бондаренко, во время задержания получил ранение и находился в больнице. По словам Мусаевой, полиция начала его допрос только ночью. Пока редакция не знает процессуального статуса обоих коллег.

Обвинения, выдвигавшиеся нашим коллегам во время содержания, не похожи ни на что, с чем редакция имела дело раньше, и вызывают серьезные вопросы,

– подчеркнула Мусаева.

Издание ожидает от австрийских правоохранителей объяснений обстоятельств задержания, ранения Бондаренко и продолжительности содержания журналистов, а также уточнения их процессуального статуса и возвращения средств связи.

Главная редактор напомнила, что Ткача и раньше задерживали во время выполнения журналистских заданий за границей, однако после выяснения обстоятельств его обычно отпускали в течение полутора-двух часов. На этот раз задержание длилось более 12 часов, что вместе с характером предъявленных обвинений, ранением Бондаренко и отсутствием прямой связи с Ткачем вызывает значительную обеспокоенность редакции.

Напомним, журналисты находились в Вене в связи с расследованием дела бывшего генпрокурора Руслана Кравченко. Ранее "УП" смогла установить, где именно мог поселиться чиновник после побега из Украины.