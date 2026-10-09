Ткача задержали по подозрению в шпионаже, – СМИ

На этой неделе в Вене задержали четырех граждан Украины за подозрением в шпионаже. Двое из них находятся под стражей, еще двоих задержали 8 октября – среди них журналист "Украинской правды" Михаил Ткач и оператор Ярослав Бондаренко.

Об этом 9 октября сообщил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер. Подробности передают местные СМИ.

Как в Австрии комментируют задержание украинских медийщиков?

По словам Карнера, Ткача уже отпустили, в то время как оператор Бондаренко до сих пор находится под стражей.

Следует уточнить, что Михаил Ткач возглавляет отдел расследований "Украинской правды". В Австрии он работал над материалом о бывшем генпрокуроре Украины Руслане Кравченко, который, по данным издания, мог уехать в Вену после расследований украинских антикоррупционных органов.

Представитель прокуратуры Вены Нина Буссек сообщила, что во время расследования возникли подозрения относительно еще двух человек, однако они не подтвердились. Одного из них уже отпустили, а по другому продолжаются допросы.

По словам Буссек, пока признаков, подтверждающих подозрения, также недостаточно. Австрийская прокуратура не предоставила дополнительных подробностей дела. В украинском посольстве в Вене также призвали компетентные органы страны как можно быстрее обнародовать официальную позицию по поводу задержания журналистов.

Что говорят в "УП"?

Главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сообщила, что Ткача уволили в 4:00 9 октября после 12 часов пребывания под стражей. В то же время оператор Ярослав Бондаренко получил ранения во время задержания и находился в больнице. Его допрос начался только ночью.

Мусаева подчеркнула, что обвинения, выдвинутые журналистам во время задержания, вызывают серьезные вопросы. Редакция ожидает официальных объяснений от австрийских правоохранителей по поводу обстоятельств задержания и его правовых оснований.