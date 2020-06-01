Прошло три месяца от перезагрузки Кабмина, но в некоторые министерства до сих пор не нашли руководителей. Министерство культуры одно из них. Фракция "Слуга народа" видит минстром Александра Ткаченко.

В нашем государстве сложилась несправедливая традиция – урезать бюджет ученым, педагогам и работникам культуры. Из-за распространения COVID-19 Украина вынуждена была пересмотреть распределение средств в 2020 году. Больше всего забрали у Министерства культуры – 7,8 млд гривен. Об этом шла речь на сайте 24 канала.

Читать больше об этом здесь Культура на карантине: какой поддержки от государства ожидать людям искусства

Кандидатура Ткаченко

1 июня стало известно, что фракция "Слуги народа" единодушно поддерживает Александра Ткаченко на должность министра культуры. Об этом написал в своем Telegram-канале нардеп Александр Качура, который является главным юристом у Владимира Зеленского.



Александр Ткаченко / Фото с его страницы в Facebook

В конце ноября 2019 года Александр Ткаченко презентовал вместе с Министерством культуры черновик закона о СМИ, в нем поднимались вопросы регистрации и налогообложения СМИ, вопрос независимости редакции от владельца ресурса и урегулирование блоггеров. Сейчас проект закона проходит доработку.

Также нардеп предлагал пересмотреть закон о языке, который, по его убеждению, создал в обществе много рисков.

Ткаченко также является соавтором законопроекта о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса. Целью проекта закона в частности является уменьшение налоговой нагрузки на эти отрасли.

"Надеюсь, совместными усилиями коллег по парламенту, с которыми я работаю уже год, мы сможем продвигать дело о помощи и культуре и креативным индустриям более эффективными темпами. В том числе и о выделении дополнительных средств, которые были срезаны во время секвестра бюджета", – заявил Ткаченко после решения коллег по фракции, передает 24 канал.

По его словам, среди вызовов

принятие важных законов (например, №3377 – по поддержке культуры и креативных индустрий);

выделение средств (чтобы поддержать индустрию, которая сейчас заходится в чрезвычайно тревожном состоянии, учитывая кризис, вызванный коронавирусом).

Светлана Фоменко

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что рассматривают на эту должность и Светлану Фоменко, исполняющую обязанности министра.

На сегодняшний день заместители министров, которые выполняют обязанности, делают это достаточно эффективно. У них тоже есть перспективы, мы на них тоже смотрим как на кандидатов, которые могут стать министрами,

– сказал Шмыгаль в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Что известно о Светлане Фоменко?

Ей 43 года. До назначения в Министерство культуры долгое время работала в Киевской городской государственной администрации. В 2014 году начала работать в Кабмине, став заместителем министра культуры по вопросам европейской интеграции. С 2015 года была помощницей-консультанткой народного депутата Виктора Еленского (Народный Фронт). С апреля 2016 года стала первым заместителем министра культуры Украины.

В семьи Светланы Фоменко есть недвижимость в Киеве и области (квартиры, дача и земля), два автомобиля и сбережения – подробно читайте здесь.



Светлана Фоменко / фото: mkms.gov.ua

Как искали кандидатов?

Шмыгаль заметил, что достойных людей в стране достаточно, но мало кто хочет браться за работу в министерстве.

Есть люди, которые боятся, говорят: я не самоубийца, чтобы в кризис брать на себя такую ​​ответственность,

– сообщил о мотивах отказов премьер-министр.

Тем не менее Кабмин продолжает поиски. Среди вероятных кандидатов – художники и политики. На сайте Левый берег недавно опубликовали список имен.

По данным сайта, на пост министра культуры, среди прочих, рассматривали ключевых менеджеров в сфере: Юлию Синькевич (генпродюсер Одесского кинофестиваля), Владимира Шейко (гендиректор Украинского института), Ивана Козленко (гендиректор Центра Довженко), Лилию Млинарич (основательница фестиваля Jazz Коктебель), Павла Гудимова (владелец Я Галерея).

Правда, два кандидата из этого списка (Шейко и Козленко) довольно резко критикуют правительство, в том числе и из-за ситуации с Национальным центром Александра Довженко, который сообщил о своей неплатежеспособности.

В частности Владимир Шейко пишет, что в Украине нулевая культурная политика. Он обвиняет государство в том, что произошло с Довженко-центром.

Скандалы вокруг должности

Если конкретно, то в Довженко-центре обвиняют руководство Госкино в саботаже – там якобы подали в Минфин заниженные цифры финансирования центра.

Другой скандал, вокруг музея Ивана Гончара, привел к инициативе назначить на должность министра культуры директора музея – Петра Гончара (родной племянник и приемный сын Ивана Гончара).

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте президента Украины.

Отмечается, что во время штурма музея спецназом ГБР Петр Гончар продемонстрировал качества сильного, смелого и принципиального руководителя, готового отстаивать как законность, так и интересы украинской культуры.

Петиция выглядит своеобразным "троллингом". Впрочем, она еще не успела набрать нужное количество голосов, как Петр Гончар отказался от такого "предложения". Об этом сообщили на странице музея в Facebook.

Напомним, что 26 мая в киевском музее Ивана Гончара следователи Государственного бюро расследований проводили обыски с целью изъятия картин, которые заведению подарил экс-президент Петр Порошенко.

А бывший нардеп Евгений Рыбчинский сообщил, что на пост министра культуры Украины собираются назначить актера, который играл в сериале "Слуга народа" главу администрации Василия Голобородько – Станислава Боклана.

Еще в марте в СМИ появилась информация, что министерство культуры может возглавить Светлана Долеско – руководительница центра украинской культуры и искусства, который она сама же и основала еще в 2005 году.

Кто был министром культуры раньше?

Последний министр – Владимир Бородянский. Он возглавлял Министерство культуры, молодежи и спорта и после его разделения отказался возглавить минкульт. А до него на этой должности работал пять лет с перерывом актер и "голос Майдана" Евгений Нищук. В свое время Минкульт возглавляли артистка Оксана Билозир и актер Богдан Ступка.