Ткаченко призвал международный союз журналистов привлечь к ответственности убийц
Источник:фейсбук Александра Ткаченко
С начала полномасштабного вторжения России в Украину от рук российских оккупантов погибли 12 представителей СМИ. Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко обратился в Международную федерацию журналистов.
Ткаченко подчеркнул, что Украина ожидает от Международной федерации не просто поддержку и солидарность, но усиленное сотрудничество на пути к привлечению к ответственности российских убийц.
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Министр культуры и информполитики Украины подчеркнул, что журналисты, которые сейчас работают в Украине, – это не только авторы новостей, важных расследований и репортажей. Это люди, глубоко осведомленные в соответствующей сфере и работающие в экстремальных, опасных условиях.
Вместе с нашими защитниками Украины они ездят в полном снаряжении, попадают в засады и под обстрелы на передовой, рискуя жизнью и здоровьем. Все для того, чтобы зафиксировать уникальные истории, факты, кадры и фото, которые станут бесспорным доказательством лжи оккупантов и подвига украинских героев,
– заявил Ткаченко.
Глава Минкульта призвал Международную федерацию журналистов:
- способствовать исключению каналов российской пропаганды с европейских платформ;
- призвать мир немедленно применить санкции ко всем каналам пропаганды государства-агрессора;
- поддержать трансляцию украинского объединенного телеканала UAвместе.
"Я несказанно благодарен каждому представителю СМИ, которые смело защищают украинский информационный фронт 24/7. Благодаря вашему профессионализму и преданности своему делу рупоры кремля теряют голос", – подчеркнул украинский министр.
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