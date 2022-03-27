Ткаченко призвал международный союз журналистов привлечь к ответственности убийц

С начала полномасштабного вторжения России в Украину от рук российских оккупантов погибли 12 представителей СМИ. Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко обратился в Международную федерацию журналистов.

Ткаченко подчеркнул, что Украина ожидает от Международной федерации не просто поддержку и солидарность, но усиленное сотрудничество на пути к привлечению к ответственности российских убийц.

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Министр культуры и информполитики Украины подчеркнул, что журналисты, которые сейчас работают в Украине, – это не только авторы новостей, важных расследований и репортажей. Это люди, глубоко осведомленные в соответствующей сфере и работающие в экстремальных, опасных условиях.

Вместе с нашими защитниками Украины они ездят в полном снаряжении, попадают в засады и под обстрелы на передовой, рискуя жизнью и здоровьем. Все для того, чтобы зафиксировать уникальные истории, факты, кадры и фото, которые станут бесспорным доказательством лжи оккупантов и подвига украинских героев,

– заявил Ткаченко.

Глава Минкульта призвал Международную федерацию журналистов:

способствовать исключению каналов российской пропаганды с европейских платформ;

призвать мир немедленно применить санкции ко всем каналам пропаганды государства-агрессора;

поддержать трансляцию украинского объединенного телеканала UAвместе.

"Я несказанно благодарен каждому представителю СМИ, которые смело защищают украинский информационный фронт 24/7. Благодаря вашему профессионализму и преданности своему делу рупоры кремля теряют голос", – подчеркнул украинский министр.

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