Ткаченко призывает ЮНЕСКО перенести 45-ю сессию из российской Казани во Львов

Министерство культуры и информационной политики Украины во главе с Александром Ткаченко в очередной раз обратилось к ЮНЕСКО с призывом. Речь идет о переносе 45-й сессии из российской Казани во Львов.

Также МКИП призывает исключить РФ из ЮНЕСКО. Ведь страна-агрессор, которая использует свою культуру как инструмент пропаганды, не может быть членом организации и влиять на ее решение.

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Ткаченко призывает ЮНЕСКО перенести сессию из Казани во Львов

По словам министра, Россия в своих целях видит физическое и историческое уничтожение Украины, бомбя и обстреливая культурные и архитектурные памятники. Исторические объекты каждый день находятся под угрозой артиллерийских обстрелов. А это значит, что такому государству нельзя предоставлять слово касательно защиты культуры.

На специальной платформе МКИП подтверждено более 100 случаев повреждения оккупантами объектов культурного наследия Украины.

К тому же действия оккупанта полностью противоречат уставным целям ЮНЕСКО.

В очередной раз обратился к ЮНЕСКО с призывом: перенести 45-ю сессию из Казани во Львов. российская федерация, которая своими руками цинично сносит все на своем пути, не может быть организатором сессии и участником организации!

– подчеркнул Ткаченко.

Он также добавил, что сегодня в "великой стране" культура продолжает быть политическим инструментом, который кремль использует исключительно в целях пропаганды.

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