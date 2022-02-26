Ткаченко просит ЕС блокировать пропагадистские каналы России в своих странах

26 февраля 2022 , 23:06
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Источник:

телеграмм Tkachenko.UA

Александр Ткаченко просит ЕС блокировать пропагадистские каналы России в своих странах.

Министр культуры и информационной политики Ткаченко заявил, что уже направил письмо министрам культуры ЕС. Необходимо блокировать кремлевскую машину лжи.

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Надеемся на скорый и конкретный ответ от коллег. Блокируя кремлевскую машину лжи, мы сможем способствовать остановке российской военной агрессии в Украине,
– заявил Ткаченко.

Тем временем инстаграмм начали маркировать российские прокремлевские СМИ.

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Автор: Мар'яна Бекало