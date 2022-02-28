Ткаченко просит Францию заблокировать ретрансляцию российско-белорусской пропаганды

28 февраля 2022 , 18:30
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Источник:

фейсбук Александр Ткаченко

Наряду с прямой войной против Украины Россия также проводит информационную – как в нашем государстве, так и в мире. Дезинформация, фейки и ложь оккупантов распространяются в частности через российские спутниковые каналы.

С таким заявлением министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к министру культуры Франции Розелин Башло-Наркен. Он требует заблокировать пропагандистские каналы России, которые распространяются благодаря французским спутникам (управляются компанией Eutelsat).

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Какие каналы нужно закрыть

Как подчеркнул Ткаченко, такие действия государства-агрессора выходят за пределы норм международного права. Кроме того, они создают угрозу безопасности Европы.

Речь идет о таких каналах:

  • РТР Планета;
  • Россия 24;
  • НТВ Мир;
  • Телеканал Союз;
  • 8 канал International;
  • Беларусь 24;
  • Победа;
  • Первый Канал Европа;
  • RT ARADIC;
  • RT Documentary;
  • RT NEWS;
  • RT France;
  • RT NEWS;
  • RT DE.

Пропаганда угрожает не только Украине

Кремлевская дезинформация направлена на оправдание военной агрессии против Украины, сокрытие реальных масштабов военных действий, преступлений против человечности, военных преступлений и преступлений агрессии,
– отметил министр.

По его словам, остановить агрессию Путина против Украины и системы европейской безопасности способны исключительно Объединенные и решительные шаги. Он выразил надежду, что Франция будет категоричной в этом вопросе.

Блокировка российской пропаганды: последнее

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Полный текст сообщения Александра Ткаченко:

Обратился к министру культуры Французской Республики Розелин Башло-Наркен. Главный запрос – блокировка каналов пропаганды России, которые распространяются с помощью французских спутников, управляемых компанией Eutelsat.

В частности, говорится о каналах РТР Планета, Россия 24, НТВ Мир, Телеканал Союз, 8 канал International, Беларусь 24, Победа, Первый Канал Европа, RT ARADIC, RT Documentary; RT NEWS, RT France, RT NEWS, RT DE.

Наряду с прямой военной агрессией против Украины Россия осуществляет агрессию в информационной сфере, как на территории Украины, так и во всем мире. Дезинформация, фейки и вооруженная ложь распространяются, в частности, через российские пропагандистские спутниковые каналы. Такие действия России выходят за пределы норм международного права и создают угрозу общеевропейской безопасности.

Кремлевская дезинформация направлена на оправдание военной агрессии против Украины, сокрытие реальных масштабов военных действий, преступлений против человечности, военных преступлений и преступлений агрессии.

Остановить агрессию Владимира Путина против Украины и системы европейской безопасности могут только объединенные и решительные шаги. Надеюсь на решительность французской стороны в этом важном вопросе.

Автор: Олена Данилів