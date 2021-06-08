Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в программе "Первые лица" заявил, что не снимает ответственности за это с телеканала "1+1", на котором часто появлялся Зеленский. Впрочем, как он заметил, стоит отдавать должное именно его таланту продюсера и шоумена.
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Поддержка Зеленского несмотря ни на что была бы высокой
По словам Ткаченко, он также работал на телеканале "1+1", однако его шансы стать президентом страны были минимальными.
Однако он отметил, что Зеленский "сам себя сделал" как шоумен и совладелец достаточно крупного и успешного бизнеса.
Да, платформа была "плюсовская", но, думаю, что если бы он работал в другом холдинге, то эффект был бы тот же,
– подчеркнул министр.
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Рейтинг Зеленского в июне 2021 года: что известно
- По данным Киевского международного института социологии, если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то более 27% избирателей отдали бы свои голоса за действующего главу государства. Опрос проводили в течение 27 мая – 1 июня 2021 года.
- Стоит заметить, что по сравнению с майским опросом соцгруппы "Рейтинг", поддержка Зеленского уменьшилась.
- Респондентам также задавали вопрос, поддерживают ли они баллотирование действующего президента на второй срок. В целом 37% респондентов это поддерживают, а 54,5% – не поддерживают.