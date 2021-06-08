Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в программе "Первые лица" заявил, что не снимает ответственности за это с телеканала "1+1", на котором часто появлялся Зеленский. Впрочем, как он заметил, стоит отдавать должное именно его таланту продюсера и шоумена.

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Поддержка Зеленского несмотря ни на что была бы высокой

По словам Ткаченко, он также работал на телеканале "1+1", однако его шансы стать президентом страны были минимальными.

Однако он отметил, что Зеленский "сам себя сделал" как шоумен и совладелец достаточно крупного и успешного бизнеса.

Да, платформа была "плюсовская", но, думаю, что если бы он работал в другом холдинге, то эффект был бы тот же,

– подчеркнул министр.

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