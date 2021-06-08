Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у програмі "Перші особи" заявив, що не знімає відповідальності за це з телеканалу "1+1", на якому часто з'являвся Зеленський. Втім, як він зауважив, варто віддавати належне саме його таланту продюсера та шоумена.

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Підтримка Зеленського попри все була б високою

За словами Ткаченка, він також працював на телеканалі "1+1", однак його шанси стати президентом країни були мінімальними.

Однак він зазначив, що Зеленський "сам себе зробив" як шоумен та співвласник достатньо великого й успішного бізнесу.

Так, платформа була "плюсівська", але, думаю, що якби він працював в іншому холдингу, то ефект був би той самий,

– наголосив міністр.

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