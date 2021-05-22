За його словами, останні кілька опитуваннь свідчать про те, що довіра до президента знову зростає. Відтак недовіра – знов зменшується.
Читати повністю Рейтинг Зеленського, відставка Степанова й скандал з Тищенком: ексклюзивне інтерв'ю з Корнієнком
Тому, на його думку, ці результати зображають ситуацію, яка є в українській політиці.
Володимир Зеленський є найбільш популярним українським політиком із найбільшою довірою. Це правда,
– вважає глава "Слуги народу".
Щодо передумов, чому зберігається така висока підтримка, то Корнієнко думає, це тому, що Зеленський – перший президент, який іде курсом виконання своїх обіцянок.
Виконані обіцянки Зеленського
"Уже приблизно 20 – 25%, за різними підрахунками, обіцянок виконано. Це майже третина терміну. Ще 55% в процесі виконання", – додав він.
Корнієнко заявив, це означає, що є потенціал, щоби виконати до 80% обіцянок, які дав президент. Це дуже високий показник, наголосив Корнієнко.
"Це дає підстави людям вірити в курс президента й підтримувати його в опитуваннях та соцмережах, долучаючись до нашої політсили на місцях – це вже найвищий рівень підтримки", – підсумував він.
Інтерв'ю з Олександром Корнієнком: дивіться відео 24 каналу
Рейтинг Зеленського у травні 2021 року
- Згідно зі свіжим опитуванням, яке провела соціологічна група "Рейтинг", найбільшу підтримку наразі зберігає саме Володимир Зеленський.
- Якби найближчим часом в Україні відбулися вибори президента, то понад 30% виборців віддали б свої голоси за чинного главу держави Володимира Зеленського.
- У порівнянні з квітневими опитуванням, рейтинг чинного глави держави зріс.