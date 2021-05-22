По его словам, последние несколько опросов свидетельствуют о том, что доверие к президенту снова растет. Соответственно, недоверие – опять уменьшается.

Читать полностью Рейтинг Зеленского, отставка Степанова и скандал с Тищенко: эксклюзивное интервью с Корниенко

Поэтому, по его мнению, эти результаты изображают ситуацию, которая есть в украинской политике.

Владимир Зеленский является наиболее популярным украинским политиком с наибольшим доверием. Это правда,

– считает глава "Слуги народа".

Касаемо предпосылок, почему сохраняется такая высокая поддержка, то Корниенко думает, это потому, что Зеленский – первый президент, который идет курсом выполнения своих обещаний.

Выполненные обещания Зеленского

"Уже примерно 20 – 25%, по разным подсчетам, обещаний выполнено. Это почти треть срока. Еще 55% в процессе выполнения", – добавил он.

Корниенко заявил, это означает, что есть потенциал, чтобы выполнить до 80% обещаний, которые дал президент. Это очень высокий показатель, отметил Корниенко.

"Это дает основания людям верить в курс президента и поддерживать его в опросах и соцсетях, приобщаясь к нашей политсиле на местах – это уже высокий уровень поддержки", – подытожил он.

Интервью с Александром Корниенко: смотрите видео 24 канала

Рейтинг Зеленского в мае 2021 года