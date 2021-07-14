На украинском языке должны говорить все жители, но с удовольствием, – Ткаченко

В Украине на государственном языке должны говорить все жители, однако с удовольствием. Учитывая это, важной задачей является ласковая украинизация.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время форума "Украина 30. Гуманитарная политика". Речь идет не только о детях, а обо всем населении государства.

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Украинцев хотели разъединить

По словам Ткаченко, украинцев на протяжении многих лет пытались разъединить темой языка. Однако сейчас важно сделать все для того, чтобы украинский стал общеупотребительным во всех аспектах общения общества.

На украинском языке должны говорить все жители Украины, но с удовольствием,

– заявил министр.

Что нужно для продвижения языка

Ткаченко отметил, что продвижение украинского языка невозможно без финансирования. Речь идет о конкретной денежной поддержке, чтобы она стала доминантной в обществе.

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Финансирование позволит перезапустить систему, которая сейчас ориентирована на российский рынок, а также увеличит количество украиноязычного аудиовизуального контента, книг, гидов в музеях и тому подобное.

Ткаченко также добавил, что штрафы за неиспользование украинского языка должны в первую очередь применять к чиновникам, депутатам всех уровней и национальным политикам.